Rowing y Estudiantes juegan la final de hockey. Estudiantes buscará el tricampeonato y Rowing intentará conquistar el título. Elonce transmite en vivo el encuentro desde las 20.
La final de hockey entre Rowing y Estudiantes se disputa desde las 20, en el precio de La Tortuguita. El encuentro define al campeón del Torneo Oficial de Damas y cuenta con la transmisión en vivo de Elonce.
El conjunto albinegro buscará alcanzar el tricampeonato, mientras que el Remero intentará sumar una nueva consagración. Durante la temporada, ambos equipos se enfrentaron en cuatro oportunidades, con dos victorias para cada uno.
Con un gran marco de público, se disputa el partido en la cancha del predio de La Tortuguita. Las hinchadas le dan un contexto inmejorable a la definición del hockey paranaense.
Primer cuarto con dinámica y ocasiones
El primer cuarto del partido, tuvo muchas imprecisiones en el inicio y luego comenzó a tomar un ritmo acelerado con muchos idas y vueltas de ambos conjuntos.
Lo que se pensaba que iba a ser un primer cuarto disputado y trabado, se convirtió en un juego dinámico y con buen ritmo.
Se dieron un par de situaciones de corner corto para Rowing que no pudo concretar. Mientras que Estudiantes, podría haber convertido de contragolpe, pero los disparos se fueron desviados.
Los primeros quince minutos dejaron situaciones de gol con oportunidades para convertir pero finalizó cero a cero.
En el comienzo del segundo cuarto, Estudiantes tuvo la iniciativa y logró un primer corner corto a los dos minutos de juego. Sin embargo, el disparo se fue apenas desviado.
En tanto, a los cuatro minutos, Rowing tuvo su primer corner corto, que contuvo Florencia Mutio y evitó el primer gol.