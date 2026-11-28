El blooper con una cámara aérea en la final de la Libertadores.

Un blooper con una cámara aérea demoró la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, disputada este sábado en el estadio Centenario de Montevideo. La denominada "Spidercam" quedó atascada en una réplica inflable del trofeo continental, lo que obligó a retrasar el comienzo del encuentro.

El episodio ocurrió cuando los futbolistas de ambos equipos ingresaron al campo de juego para participar de la ceremonia previa. La cámara realizaba una toma panorámica del estadio cuando quedó enganchada en la parte superior de la estructura inflable ubicada en el centro del terreno.

Aunque la transmisión internacional evitó mostrar directamente el inconveniente, la situación quedó en evidencia durante la interpretación del himno argentino. Mientras las cámaras enfocaban a los jugadores de Estudiantes, detrás de ellos podía observarse el dispositivo atrapado en la réplica del trofeo.

(REUTERS)

La reacción de Mariano Closs y Diego Latorre

El relator de ESPN, Mariano Closs, advirtió lo sucedido y anticipó que el comienzo del partido podría demorarse. "Se ha trabado una cámara, la de aire. ¿Ven detrás de los jugadores en la Copa? Se trabó la cámara. Así que algo inmediatamente de urgencia tendrán que hacer", expresó durante la transmisión, según publicó Infobae.

"Es extraordinario, es increíble lo que pasó. Se les trabó la cámara de aire", agregó Closs en diálogo con su compañero Diego Latorre. Por su parte, Federico Bueno, periodista ubicado en el campo de juego, explicó un detalle de los preparativos: "Pasa que ayer, en la prueba, no inflaron la Copa".

Mientras los colaboradores intentaban resolver el inconveniente, Latorre explicó las dificultades que enfrentaban para retirar la estructura sin dañar el equipamiento. "Ahora no quieren bajarla del todo la Copa por miedo a que se caiga la cámara", señaló el exfutbolista.

❌Se chocó la Spider-cam ❌Se trabó la Copa Libertadores Inflable ❌No podían sacar la lona Solucion: Empujar todo. ✅ La Copa Libertadores de América. 🏆 https://t.co/GQzU9rEgET — Expe (@Expefutbol) November 28, 2026

Por qué se demoró el inicio de la final de la Copa Libertadores

El incidente también impidió retirar la lona publicitaria desplegada sobre el césped, debido a que la base del inflable obstaculizaba las tareas. "La lona no se mueve, la base lo impide. Es increíble que con tanta preparación esto haya ocurrido", manifestó Closs.

(REUTERS)

Finalmente, los colaboradores lograron liberar la cámara y retirar los elementos que permanecían sobre el terreno. "¡Ahí está! Ahí se la llevan, herida la Copa. Ahora sí van al círculo central los protagonistas. Se limpió el campo de juego", bromeó el relator.

Una vez solucionado el inconveniente, se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la tragedia de Chapecoense, al cumplirse diez años del accidente aéreo. El árbitro venezolano Jesús Valenzuela dio inicio al encuentro a las 17.04, cuatro minutos después del horario previsto.

Qué es la Spidercam y cómo funciona

La Spidercam es un sistema de filmación aérea utilizado habitualmente en grandes acontecimientos deportivos para obtener imágenes panorámicas y realizar seguimientos dinámicos de las jugadas desde diferentes perspectivas.

El dispositivo funciona mediante cables y motores que regulan su tensión, lo que permite desplazar la cámara en distintas direcciones y modificar su altura sobre el terreno de juego.

Su tecnología permite transmitir imágenes estabilizadas en tiempo real sin necesidad de instalar una grúa dentro del campo. Sin embargo, en esta oportunidad, el contacto con la estructura inflable protagonizó una de las situaciones más curiosas de la previa de la final continental.