Más de 170 micros de hinchas de Estudiantes de La Plata pasarán por Gualeguaychú rumbo a Uruguay para acompañar al equipo en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras. El partido se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

Según las estimaciones, serán 121 colectivos oficiales del club y al menos 50 privados. Todos tienen sus plazas completas y partirán este viernes 27. Se calcula que más de 35.000 simpatizantes viajarán a Uruguay por vía aérea, fluvial y terrestre.

Un operativo especial en el cruce fronterizo

El paso por Gualeguaychú y Fray Bentos contará con un operativo coordinado entre el Escuadrón 56 de Gendarmería y las autoridades uruguayas. Los micros serán liberados en grupos de 10 o 15 vehículos para evitar demoras en el Puente Internacional General San Martín.

Una vez en Uruguay, la Policía Nacional escoltará las caravanas por las rutas 2 y 1 y la Rambla de Montevideo, hasta la zona de Parque Rodó. En la frontera se reforzó el personal de Migraciones y Aduana, con siete líneas de control y capacidad para atender entre 10 y 15 colectivos dentro del área integrada binacional.

Las autoridades estimaron que el trámite migratorio de cada micro demandará entre 25 y 30 minutos. También recomendaron que los pasajeros permanezcan dentro de los vehículos durante los controles para evitar que se dispersen y se prolongue el procedimiento.

Quienes viajen en autos particulares deberán presentar la documentación del vehículo, la licencia de conducir, el DNI de todos los ocupantes y el seguro obligatorio.

Actividades para los hinchas sin entrada

Para quienes no consiguieron entradas, se habilitó un espacio exclusivo para los simpatizantes de Estudiantes en la Rambla de Montevideo, frente al Club de Golf, en Parque Rodó. El lugar funcionará hasta este viernes, de 16 a 22.

El día de la final se instalará una pantalla gigante en Parque Rodó, con capacidad estimada para 10.000 personas. El espacio contará con baños, puestos de comida y seguridad, y transmitirá el partido desde las 17.