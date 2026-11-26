Vecinos de Paraná comenzaron a organizar una feria de emprendedores en Plaza España, con una propuesta que reúne distintos rubros y busca generar oportunidades de venta para pequeños comerciantes y trabajadores independientes.

La iniciativa se desarrolla los jueves y convoca a emprendedores que ofrecen desde bijouterie y lencería hasta productos artesanales, artículos de decoración y regalos para las fiestas de fin de año.

La feria tuvo su segunda edición y se presenta como una alternativa para quienes buscan comprar productos a precios accesibles, al tiempo que acompañan a quienes encontraron en sus emprendimientos una forma de complementar sus ingresos.

Una feria de emprendedores en Plaza España

Entre los puestos se encuentran vecinos que llevan años dedicados a la venta y otros que comenzaron recientemente con pequeños proyectos personales o familiares.

Una de las emprendedoras contó que hace dos décadas trabaja en el rubro de la bijouterie y que, después de atravesar un período difícil, decidió volver a la actividad.

“Hace 20 años que estoy en este rubro. Estaba un poco depresiva, había dejado y después de un largo tiempo he vuelto al ruedo”, relató. La mujer explicó que, como jubilada, necesita generar ingresos adicionales para afrontar los gastos cotidianos.

“Soy jubilada con la mínima, así que tengo que hacer algunos pesos”, manifestó. Otra de las participantes señaló que también comenzó recientemente con la venta de lencería y que la actividad representa una posibilidad de complementar sus ingresos.

“Yo vendo todo que es lencería, de todo un poquito. Recién empecé también. Soy jubilada y bueno, hay que hacer otra cosa para poder seguir”, expresó.

Productos artesanales y opciones para Navidad

La variedad de productos es uno de los atractivos de la feria. Entre los puestos se pueden encontrar artículos de bijouterie, objetos elaborados en impresión 3D, vasos, mates, botellas de agua, recipientes y adornos navideños.

Una de las emprendedoras destacó la diversidad de productos que ofrece y la posibilidad de encontrar regalos para las fiestas. “Son vasos, hay tuppers, mates, botellitas de agua, la luz para Navidad", describió.

También hay propuestas de elaboración artesanal, como productos de madera realizados a leña y emprendimientos familiares que mantienen métodos tradicionales de producción.

“Esto se hace en leña. Es un emprendimiento familiar. Acá estamos compartiendo con amigas este emprendimiento”, contó una de las participantes.

La mujer explicó que trabaja junto a su familia y que busca conservar las formas de elaboración de antes.

“Lo hago con mi familia sin conservante y mantenemos todo lo que es de antes”, señaló.

Emprendedores buscan impulsar sus ventas

La feria también reúne a productores de cosmética artesanal, que ofrecen jabones elaborados con fórmulas especiales y alternativas para regalar.

“Nosotros vendemos jabones de autor con fórmulas especiales preparadas. Hay box de regalo y opciones para niños, así que especiales para Navidad”, explicó una emprendedora.

Los participantes destacaron la importancia de contar con un espacio donde puedan mostrar sus productos y llegar a nuevos clientes.

La convocatoria está abierta a los vecinos que quieran recorrer los puestos, conocer los emprendimientos y realizar compras. Los organizadores esperan que la feria continúe todos los jueves y se consolide como un punto de encuentro para la comunidad.