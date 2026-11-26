REDACCIÓN ELONCE
La actividad, organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, se desarrolla hoy hasta las 15 y reúne a unos 200 participantes en la sede de la UCA Paraná. Abordaron la incorporación de inteligencia artificial, las contrataciones públicas y la administración financiera.
Las Jornadas del Sector Público se desarrollan este jueves en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Paraná hasta las 15 horas, con la participación de unos 200 profesionales, funcionarios y agentes estatales. La actividad fue organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER).
Bajo el lema "Modernización, Control y Responsabilidad en la administración pública provincial, municipal y comunal", el encuentro propone un espacio de capacitación, actualización e intercambio sobre los desafíos que enfrenta actualmente la gestión estatal.
César Salomón, presidente de la delegación Paraná del CPCEER, explicó a Elonce que uno de los ejes centrales fue la modernización del Estado, especialmente ante la incorporación de nuevas tecnologías y el avance de la inteligencia artificial en los procesos administrativos.
Capacitación y actualización en la administración pública
Durante la jornada se abordan cuestiones vinculadas con las contrataciones públicas, la administración financiera y el derecho administrativo, mediante exposiciones de especialistas con trayectoria profesional y académica.
La actividad fue declarada de interés institucional por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y cuenta con la participación de dos fiscales del organismo como disertantes. También se encuentran presentes Maricel Hollman García, integrante de la Comisión Directiva, y Agostina Botassi, secretaria de la delegación Paraná.
"Desde el Consejo brindamos este tipo de actividades que tienen que ver con la capacitación, la actualización, poner en debate y en intercambio con profesionales destacados en la materia", señalaron desde la organización.
Una convocatoria abierta a distintas disciplinas
El encuentro registra alrededor de 300 inscriptos y reunió reúne a unos 200 asistentes, quienes colmaron el auditorio de la universidad en la jornada de hoy.
Además de profesionales de Ciencias Económicas, participan especialistas en Derecho, funcionarios y trabajadores de organismos provinciales, municipales y comunales de distintos puntos de Entre Ríos.
Desde la organización destacaron la necesidad de sostener estas instancias de formación ante los cambios tecnológicos y la renovación de funcionarios en los distintos niveles del Estado.