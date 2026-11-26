Las ciberestafas en el Black Friday 2026 representan una de las principales amenazas para los consumidores argentinos que buscan aprovechar los descuentos de este viernes 27 de noviembre. Las tiendas virtuales falsas, el robo de datos personales y los mensajes fraudulentos vinculados con la entrega de productos se encuentran entre las modalidades más frecuentes.

Según un relevamiento de Check Point Research difundido por iProfesional, entre octubre y los primeros ocho días de noviembre se detectaron más de 4.000 nuevos dominios de Internet con términos asociados a eventos comerciales y marcas reconocidas. Casi uno de cada cinco fue identificado como peligroso.

Además, los ciberataques contra el sector de bienes y servicios de consumo aumentaron un 28% durante septiembre y octubre respecto de los meses anteriores. En Argentina, la empresa de ciberseguridad Cloud Legion registró más de 5.700 millones de intentos de ciberataque y 2.000 millones de escaneos activos durante el último período relevado.

Por qué aumentan las ciberestafas durante el Black Friday

El crecimiento del comercio electrónico amplía las oportunidades para los delincuentes. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector facturó $34 billones durante 2025, lo que representó un incremento nominal del 55% respecto del año anterior.

Por su parte, el informe de gestión 2024 de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) contabilizó 34.468 reportes por delitos informáticos, un 21,1% más que en 2023. El fraude en línea representó el 63% de los casos y, dentro de esa categoría, el 56% correspondió a estafas en operaciones de compraventa por Internet.

La Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Belgrano advirtió sobre el incremento de las maniobras de suplantación de identidad durante las jornadas de descuentos masivos. Entre las modalidades más utilizadas aparecen los correos electrónicos engañosos, los anuncios fraudulentos y las páginas que imitan comercios oficiales.

Las tres modalidades de estafa más frecuentes

Tiendas virtuales falsas. Los delincuentes crean páginas que reproducen la estética de marcas reconocidas y ofrecen descuentos extraordinarios para captar compradores. Durante el Black Friday de 2025, investigadores en ciberseguridad detectaron en Argentina un sitio que imitaba al de Frávega. Las víctimas pueden perder tanto el dinero de la compra como sus datos personales y bancarios.

Robo de contraseñas. Mediante una técnica conocida como phishing, los estafadores utilizan páginas de inicio de sesión fraudulentas para obtener las credenciales de los usuarios. También recurren a perfiles falsos en redes sociales, aplicaciones apócrifas y supuestos empleados de seguridad de plataformas comerciales.

Falsos avisos de entrega de paquetes. Los delincuentes envían mensajes que alertan sobre supuestos inconvenientes con un envío y solicitan actualizar datos personales o abonar un cargo adicional. En Argentina, una de las variantes utiliza el nombre de Correo Argentino para engañar a quienes esperan recibir sus compras.

El papel de la inteligencia artificial en las ciberestafas

La inteligencia artificial permitió desarrollar páginas fraudulentas más convincentes y generar mensajes engañosos de manera masiva. Sin embargo, también ofrece nuevas herramientas para prevenir delitos. Según Kaspersky, los ciberataques generan pérdidas financieras en el 36% de las empresas minoristas de América Latina.

Mario Barrera, director comercial de Nubatech, explicó que muchas compañías tienen dificultades para monitorear la aparición de sitios fraudulentos durante períodos de alta actividad comercial. "Los agentes de IA no solo detectan, sino que además son capaces de pasar a la acción para proteger a la marca y al cliente", señaló.

Otra estrategia consiste en identificar dominios sospechosos antes de que comiencen a funcionar. "No se trata solamente de reaccionar más rápido, sino de intervenir en una etapa anterior del fraude, cuando todavía es posible reducir las oportunidades de que llegue a sus potenciales víctimas", afirmó Marcos Reis, CEO y fundador de Mercurius Cybersecurity.

Black Friday 2026: recomendaciones para comprar de manera segura

Especialistas de la Universidad de Belgrano y Check Point Research recomendaron ingresar directamente a las páginas oficiales de los comercios y evitar los enlaces promocionales recibidos por WhatsApp, redes sociales, mensajes de texto o correo electrónico. También aconsejaron desconfiar de los descuentos excesivos y de los mensajes que presionan para realizar una compra inmediata.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Verificar la dirección del sitio web: comprobar que corresponda al comercio oficial. El protocolo HTTPS, por sí solo, no garantiza que una página sea legítima.

comprobar que corresponda al comercio oficial. El protocolo HTTPS, por sí solo, no garantiza que una página sea legítima. Activar la autenticación en dos pasos: proteger las cuentas bancarias, billeteras virtuales, redes sociales y correos electrónicos.

proteger las cuentas bancarias, billeteras virtuales, redes sociales y correos electrónicos. Utilizar contraseñas diferentes: evitar repetir las mismas claves en distintos servicios.

evitar repetir las mismas claves en distintos servicios. Elegir medios de pago protegidos: priorizar tarjetas de crédito o plataformas con políticas de protección al comprador.

priorizar tarjetas de crédito o plataformas con políticas de protección al comprador. Evitar las transferencias a desconocidos: especialmente cuando se solicitan por fuera de las plataformas comerciales.

especialmente cuando se solicitan por fuera de las plataformas comerciales. Utilizar conexiones seguras: evitar realizar operaciones bancarias o compras mediante redes Wi-Fi públicas.

evitar realizar operaciones bancarias o compras mediante redes Wi-Fi públicas. Consultar los envíos por canales oficiales: ingresar directamente a la página o aplicación de la empresa de transporte.

ingresar directamente a la página o aplicación de la empresa de transporte. Los especialistas también recomendaron que las empresas actualicen sus sistemas de seguridad, monitoreen posibles suplantaciones de sus marcas y refuercen la capacitación de sus empleados para detectar intentos de fraude.

Qué hacer si fuiste víctima de una ciberestafa

Ante la sospecha de haber sido víctima de una estafa, es fundamental comunicarse inmediatamente con el banco o emisor de la tarjeta para bloquear el medio de pago y desconocer las operaciones fraudulentas.

También se recomienda modificar las contraseñas de las cuentas comprometidas, activar la autenticación en dos pasos y conservar las pruebas disponibles, como capturas de pantalla, mensajes, comprobantes de pago y direcciones de los sitios involucrados.

Finalmente, se debe realizar la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia o en la fiscalía más cercana. También es aconsejable informar a la empresa cuya identidad fue utilizada para cometer el fraude, de manera que pueda gestionar la eliminación del sitio falso y advertir a otros consumidores.