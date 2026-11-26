Un nuevo presunto robo de fentanilo fue denunciado en la provincia de Santa Fe tras detectarse el faltante de ocho ampollas en el Samco de Gálvez. La irregularidad fue advertida durante controles realizados entre el 26 y el 27 de octubre y el 4 de noviembre. El Ministerio de Salud provincial ordenó una investigación administrativa y presentó una denuncia penal.

Ante esta situación, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, dispuso el viernes pasado la apertura de un sumario administrativo y designó a la abogada Patricia Villafañe para llevar adelante las actuaciones internas. Paralelamente, se radicó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), registrada bajo el número I-042177/26.

“La situación descripta resulta de extrema gravedad, por lo que amerita la inmediata apertura de un sumario administrativo”, indicó la ministra en la resolución. El fentanilo es un opioide altamente adictivo y 50 veces más potente que la morfina.

Los antecedentes del robo de fentanilo en Santa Fe

El episodio registrado en Gálvez constituye el tercer caso denunciado en efectores públicos santafesinos en poco más de un año. El primero ocurrió en el Hospital Iturraspe de la capital provincial, donde se denunció inicialmente la desaparición de 68 ampollas de fentanilo del área de Terapia Intensiva, entre el 18 y el 19 de agosto de 2025.

Meses después, el director del establecimiento, Francisco Sánchez Guerra, aseguró a Aire de Santa Fe, que la cantidad de ampollas sustraídas había sido inferior a la informada inicialmente.

En agosto de 2026, la fiscal Rosana Peresin resolvió archivar la causa ante la falta de pruebas suficientes para imputar a posibles sospechosos y notificó de la decisión al Ministerio de Salud provincial.

Un médico fue imputado por el robo de fentanilo en Esperanza

El segundo caso ocurrió en el Samco de Esperanza, donde un médico que se desempeñaba en el Servicio de Emergencias 107 fue investigado por la presunta sustracción de ampollas de fentanilo para consumo personal.

El profesional fue imputado por el presunto delito de defraudación. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, habría confeccionado recetas falsas a nombre de pacientes a quienes nunca se les suministró el medicamento.

Las actuaciones también permitieron detectar al menos seis ampollas de ranitidina que presentaban etiquetas de fentanilo. Los investigadores sostuvieron que la adulteración habría tenido como finalidad ocultar el faltante del opioide.