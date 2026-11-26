Silvina Escudero se tomó unos días de vacaciones en Brasil junto a su amiga Isabel y compartió distintas escenas del viaje con sus seguidores. El destino elegido fue Arraial do Cabo, donde disfrutó de paseos en barco, aguas transparentes y jornadas al aire libre.

“Coleccionando momentos, paisajes y experiencias. Hay días que tienen todos los ingredientes para ser perfectos”, escribió la bailarina en Instagram. La frase acompañó una serie de fotografías que alternaron paisajes de la costa brasileña y momentos de descanso.

En las postales, la artista se mostró a bordo de una embarcación, dentro del océano y sobre un inflable. El mar turquesa fue el escenario de una escapada que compartió con su amiga, a casi un mes de confirmar que está nuevamente en pareja.

Las postales de Silvina Escudero en el mar

Una de las imágenes mostró a Silvina Escudero rodeada de peces de distintos colores. La toma combinó una vista por encima y por debajo de la superficie, lo que permitió observar a los animales alrededor de sus piernas.

En otra fotografía, apareció dentro del agua con un coco verde decorado con flores y una pajita rosa. También compartió una escena recostada boca abajo sobre un inflable de gran tamaño con estampado frutal.

El álbum incluyó, además, una imagen de las dos amigas descansando en hamacas instaladas sobre el mar. Ambas posaron con los pies apoyados entre sí, mientras el agua y el paisaje costero completaban la escena.

El look que eligió para sus vacaciones

Para la jornada, la bailarina lució una bikini triangular con estampado tropical en tonos coral y rosa. Completó el conjunto con anteojos de sol oscuros, que también llevó durante el paseo en embarcación.

Las fotografías recibieron comentarios sobre el destino y los momentos compartidos. Entre las respuestas que recogió la publicación aparecieron mensajes como “Es un paraíso” y “Muy buena vida”.

Además de las poses frente a cámara, Silvina Escudero incorporó registros de las actividades que realizó durante el día. Los baños en el océano y el descanso sobre el agua tuvieron un lugar destacado en la selección.

Una escapada en una nueva etapa personal

El viaje se produjo después de que la artista confirmara una nueva relación durante una entrevista con Intrusos. Aunque prefirió reservar la identidad de esa persona, contó que existían sentimientos de admiración y entusiasmo.

En aquella conversación, también destacó la importancia de su independencia y del bienestar que había encontrado después de su separación. Explicó que aprendió a priorizarse y que valoraba el tiempo compartido consigo misma.

Esta vez, el centro de sus publicaciones estuvo en las vacaciones con su amiga. Entre paseos, peces de colores y hamacas sobre el mar, la bailarina mostró los momentos elegidos para hacer una pausa en su rutina.