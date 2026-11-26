El rescate del bebé en medio de la crecida del río

Las inundaciones en Brasil obligaron a realizar un particular operativo de rescate en Santo Antônio do Sudoeste, localidad del estado de Paraná, fronteriza con la provincia argentina de Misiones. Un bebé recién nacido fue evacuado de una vivienda anegada mediante una bañera que los rescatistas utilizaron para trasladarlo sobre el agua.

Ante la falta de embarcaciones disponibles para acceder al inmueble, los equipos de emergencia recurrieron a ese elemento para poner a salvo al pequeño. El procedimiento contó con la colaboración de bomberos argentinos y permitió evacuar también a las demás personas que permanecían en la propiedad.

El episodio se produjo en medio del temporal que afectó al sur brasileño desde el lunes 23 de noviembre. Las precipitaciones provocaron desbordes de ríos, inundaciones y daños materiales. En Santo Antônio do Sudoeste, más de diez familias debieron ser trasladadas a refugios municipales.

🇧🇷 | En Brasil, las fuertes lluvias en Paraná dejan seis muertos y un bebé recién nacido es rescatado de una zona inundada dentro de una bañera en Santo Antônio do Sudoeste. https://t.co/A45MHLpx6F — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2026

Las inundaciones en Brasil dejaron seis muertos

El coronel Iván Ricardo Fernandes, integrante de Defensa Civil, informó el miércoles que alrededor de 40 municipios del estado de Paraná registraron situaciones de emergencia y que se habían confirmado seis fallecimientos como consecuencia del fenómeno meteorológico.

Entre las víctimas se encontraba una pareja de adultos mayores, identificados como Antonio Ferreira, de 81 años, y Clotilde Ferreira, de 76. Ambos murieron ahogados cuando el agua ingresó a su vivienda en Campo Largo, en la región metropolitana de Curitiba.

Otras dos personas fallecieron en Nova Esperança do Sudoeste, donde los bomberos localizaron los cuerpos durante las tareas de búsqueda y rescate.

En Verê, una mujer de 35 años, identificada como Marilene Rodrigues, murió tras ser arrastrada por una crecida repentina. Su cuerpo fue encontrado el miércoles por la mañana en las inmediaciones del depósito donde trabajaba junto a su familia.

La sexta víctima fue Ivanildo Mendes, de 25 años, quien intentó atravesar en motocicleta una carretera inundada en la zona rural de Mato Rico. La corriente arrastró tanto al conductor como al vehículo.

Evacuaciones y daños materiales en distintos municipios

Las intensas precipitaciones ocasionaron importantes daños en el suroeste del estado brasileño. En Nova Esperança do Sudoeste, el agua arrastró vehículos y alcanzó los techos de algunas viviendas.

En Francisco Beltrão, los equipos de emergencia rescataron a vecinos que habían quedado atrapados en sectores inundados, principalmente sobre la calle Itapeva. Ante la situación, las autoridades municipales habilitaron un centro de alojamiento para los damnificados.

También se realizaron evacuaciones en Salto do Lontra, donde seis personas quedaron aisladas en una vivienda ubicada entre dos ríos, y en Dois Vizinhos, donde varios vecinos no pudieron continuar su desplazamiento debido al anegamiento de una carretera.

En Renascença, unas 20 personas debieron recurrir a refugios públicos tras perder sus viviendas. Por su parte, Verê registró 306 personas afectadas, mientras que en Vitorino la cifra ascendió a 80.

Lluvias superiores a los 100 milímetros y fuertes ráfagas

Según los registros del Sistema de Monitoreo y Tecnología Ambiental de Paraná (Simepar), las precipitaciones superaron los 100 milímetros en algunos sectores del estado.

Francisco Beltrão registró el mayor acumulado, con 106,8 milímetros, seguido por Pato Branco, con 87,6; Bom Sucesso do Sul, con 74; Capanema, con 60,2; y Toledo, con 55,6 milímetros.

El temporal también estuvo acompañado por ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora en Palmas, Laranjeiras do Sul y Ubiratã. La mayor intensidad se registró en Palmas, donde el viento alcanzó los 85,3 kilómetros por hora.

Bomberos, personal de Defensa Civil y voluntarios continuaban con las tareas de rescate, evacuación y asistencia a las familias afectadas por las inundaciones.