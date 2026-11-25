Los caudales del río Uruguay repuntaron en las represas brasileñas después de las lluvias registradas durante las últimas 48 horas en sectores de la cuenca alta. El aumento del agua evacuada comenzó a reflejarse en las alturas medidas en territorio argentino.

Los cambios se observaron entre el martes 24 y la madrugada de este miércoles 25 de noviembre. Las centrales de Machadinho, Itá y Foz de Chapecó incrementaron sus descargas en distintos momentos de ese período.

Según los datos publicados por El Entre Ríos, la tendencia creciente también alcanzó a varios puertos argentinos. Por el momento, los registros mencionados no llegaban a los niveles de alerta.

Cómo aumentaron los caudales en las represas

En Machadinho, el volumen evacuado no superaba los 3.000 metros cúbicos por segundo hasta las 15 del martes. Cinco horas después, a las 20, ya había sobrepasado los 5.000 metros cúbicos por segundo.

En Itá también se registró una variación importante. La central pasó de descargar algo más de 4.000 metros cúbicos por segundo a las 10 del martes a 7.526 a las 5 de este miércoles.

Represa Foz de Chapecó.

Foz de Chapecó, ubicada más cerca de Argentina, mostró un comportamiento similar. El caudal evacuado estaba por debajo de los 4.000 metros cúbicos por segundo durante la primera parte de la tarde del martes y se aproximó a los 8.000 pasada la medianoche.

El crecimiento comenzó a reflejarse en puertos argentinos

En El Soberbio, Misiones, el nivel del río Uruguay pasó de 6,35 a 7,02 metros entre el mediodía del martes y la medianoche. Al cierre del período informado, continuaba en ascenso.

La tendencia también se observó más al sur, en San Javier, Santo Tomé, Yapeyú y Paso de los Libres. Sin embargo, la información difundida no precisó las alturas de cada uno de esos puertos.

El repunte del río Uruguay corresponde a los registros de la cuenca alta y de los puntos argentinos mencionados. Los datos disponibles no incluyen una proyección de alturas para los puertos de Entre Ríos ni permiten determinar el alcance posterior de la creciente.