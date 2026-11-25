Los jubilados y pensionados de ANSES cuentan con descuentos en supermercados para los últimos días de noviembre. Las alternativas varían según la cadena y el banco donde cobran sus haberes, por lo que es necesario revisar las condiciones antes de comprar.

Entre los beneficios informados figura un ahorro de hasta el 35% de Banco Patagonia, con un tope mensual de reintegro de $40.000. Ese importe no es un pago automático ni corresponde a todos los titulares: depende de las compras alcanzadas y del límite disponible.

Las promociones comerciales incluyen descuentos de entre el 10% y el 15%, además de propuestas específicas para limpieza y perfumería. No todas son acumulables con los beneficios bancarios.

Qué descuentos pueden aprovechar hasta el lunes 30

Según las condiciones difundidas para noviembre, Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% de lunes a jueves, excepto en electrodomésticos, y un beneficio adicional del 20% en perfumería y limpieza. Coto también contempla un 10% de lunes a jueves, con exclusiones como carnes, electrodomésticos y determinadas marcas.

Carrefour tiene un 10% de lunes a miércoles, con un tope informado de $35.000. Toledo ofrece un 15% los miércoles, sin límite de reintegro y con exclusiones para algunos productos.

Chango Más contempla un 10% todos los días, con máximos de $12.000 por transacción y $50.000 mensuales. Para el lunes 30, también aparecen opciones en La Anónima y Super CAS/FASA, con un 10%, y Día, con un 10% y un límite de $2.000 por operación.

Cómo acceder a los beneficios para jubilados de ANSES

El acceso a las promociones vinculadas con ANSES requiere utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran los haberes. No alcanza con presentar el DNI o informar la condición de jubilado.

Antes de pagar, conviene confirmar que la sucursal, los productos y el medio de pago estén incluidos. También hay que distinguir si la rebaja se aplica en caja o mediante una devolución posterior.

Los jubilados que ya aprovecharon promociones durante noviembre deben revisar cuánto les queda del tope mensual. El ahorro disponible puede ser menor al máximo anunciado si hubo reintegros anteriores.

Qué ofrecen los bancos y qué fechas quedan disponibles

Banco Patagonia informa beneficios de hasta el 35% y $40.000 mensuales de devolución, sujetos a la promoción específica. Banco Nación contempla un 5% adicional, con límites de $5.000 semanales y $20.000 mensuales, mediante BNA+ MODO y los medios habilitados.

Galicia dispone de propuestas de hasta el 25%, con un tope mensual informado de $20.000 en supermercados. La posibilidad de combinarlas con otros descuentos debe verificarse en cada caso.

Supervielle ofrece un 20% los martes en cadenas seleccionadas, pero esa jornada ya pasó y no quedan otros martes en noviembre. Para las compras pendientes, los jubilados de ANSES deberán elegir entre las promociones que sigan vigentes hasta el lunes 30.