La intendenta Rosario Romero presentó un nuevo sistema digital que permitirá gestionar de manera integral los trámites de obras privadas, desde la presentación de proyectos hasta la inspección final. Además, se firmaron convenios con colegios profesionales para agilizar la validación de información.
La implementación del nuevo sistema representa un cambio en la forma de gestionar los proyectos de construcción en Paraná, al incorporar una plataforma que permitirá realizar de manera digital todas las instancias del proceso, desde la presentación inicial hasta la inspección final y el registro de las obras.
“Era un propósito desde el comienzo de la gestión y aún desde la gestión anterior, ir migrando de los procesos en papel a los procesos digitales. El nuevo mecanismo permitirá contar con procedimientos más transparentes y detectar con mayor facilidad posibles demoras en una dependencia de la administración. Eso va a quedar completamente visible y vamos a poder corregir aquellos procesos que generan burocracia que hoy no se justifican”, señaló la intendenta Rosario Romero durante la presentación del TDO desarrollada este martes en Sala Mayo.
La iniciativa, fue acompañada de la firma de un Convenio Específico de Colaboración Institucional entre el Municipio y los colegios profesionales vinculados al sector de la construcción, con el objetivo de establecer mecanismos de consulta, intercambio y validación de información profesional. A partir de esta implementación, las presentaciones se realizarán a través de la plataforma Mi Paraná, eliminando la necesidad de entregar documentación impresa, incluidos los planos que anteriormente debían presentarse en formato físico.
“El Estado tiene que ser un Estado facilitador de las inversiones y no un Estado que ponga obstáculos. Lo que tiene que hacer es controlar adecuadamente, pero no pedir más cosas de las que tiene que pedir”, afirmó Romero.
El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que el nuevo sistema profundiza el proceso de digitalización de las obras privadas y busca facilitar los proyectos de desarrollo e inversión en la ciudad. “Todo lo que sea desarrollo o inversión en la ciudad tiene que pasar por el control del Estado Municipal, vinculado fundamentalmente a darle transparencia, generar un marco de previsibilidad y ser un Estado facilitador”.
Otro de los cambios centrales será la eliminación de la matrícula municipal de profesionales. A partir del convenio, el Municipio utilizará directamente las bases de datos de los colegios, que serán los encargados de informar si cada profesional se encuentra habilitado para ejercer.
“Hasta ahora, la digitalización alcanzaba principalmente a la instancia de aprobación de los proyectos, mientras que otras etapas del proceso todavía requerían documentación en papel. Con el nuevo TDO, la intención es abarcar el recorrido completo de una obra: aprobación, ejecución, solicitud de inspección final y registro”, señaló la subsecretaria de Obras Privadas, Natalia Zatti.
Los colegios profesionales valoran el acuerdo
De la firma del acuerdo participaron el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Entre Ríos (CAUPER), el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (CIEER), el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos (CPICER), el Colegio de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos (COPMMOTER), el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Entre Ríos (CAPAER) y el Colegio de Licenciados y Técnicos de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional de Entre Ríos (CHYSER).
La presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Entre Ríos, Mariela Galicchio, valoró la implementación del sistema y consideró que representa un cambio significativo en el ejercicio profesional. “Para nosotros, es un punto de inflexión realmente muy importante en cuanto a lo que será la digitalización. El hecho de no tener que asistir nunca más, no imprimir planos, tiene un montón de ventajas. Además, la nueva metodología permitirá evitar que los expedientes se demoren por cuestiones administrativas ajenas a los requisitos técnicos y normativos”.
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, Juan Lescano Salinas, sostuvo que la herramienta representa un avance tanto para los profesionales como para el Municipio. “Es un gran avance para nosotros como profesionales, porque brinda una herramienta que agiliza y permite tener trazabilidad y seguridad de que los trámites que se presentan en la Municipalidad, van a seguir las diferentes etapas que componen la aprobación de un proyecto previo a su construcción”.
Los principales beneficios y funcionalidades del TDO
- Clasificación clara y requisitos precisos: La plataforma organiza los distintos tipos de obras y trámites, detallando exactamente la documentación técnica requerida para cada caso, lo que reduce errores en las presentaciones iniciales.
- Evaluación simultánea y agilidad de gestión: A diferencia del circuito tradicional paso a paso, el TDO permite que las distintas áreas técnicas municipales intervinientes en cada temática evalúen el expediente de forma paralela, acortando drásticamente los plazos de aprobación.
-Todo en un mismo lugar: Todas las instancias administrativas del proyecto se encuentran compiladas y centralizadas en una única plataforma digital.
-Trazabilidad y transparencia total: El sistema garantiza un registro claro de cada movimiento del expediente. Tanto los propietarios como las empresas y/o desarrolladores cuentan con participación activa e información permanente sobre el estado y avance de su trámite en tiempo real. Con la implementación del Trámite Digital de Obra, el Municipio reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, brindando previsibilidad y eficiencia al sector de la construcción y facilitando la inversión privada en la ciudad.