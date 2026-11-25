La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) estableció un nuevo esquema de aranceles para las empresas de seguridad privada que trabajan en los aeropuertos del país. Los valores dejarán de ser montos fijos en pesos y se calcularán mediante unidades vinculadas a la tasa que pagan los pasajeros de vuelos de cabotaje.

La modificación fue dispuesta por la Disposición 1305/2026, publicada este miércoles 25 de noviembre en el Boletín Oficial. La norma reemplaza el cuadro arancelario establecido en 2020 para cubrir tareas de fiscalización, control e inspección.

Según los fundamentos de la medida, las variaciones macroeconómicas provocaron un desfasaje entre los importes cobrados y los costos de esos procedimientos. El nuevo mecanismo incorpora una actualización automática.

Cómo se calcularán los aranceles en aeropuertos

La disposición creó la Unidad Arancelaria Aeroportuaria (UAA), equivalente al 250% de la Tasa de Seguridad de la Aviación para pasajeros de cabotaje comercial. Con la tasa de referencia de $1.725, cada unidad representa $4.312,50.

Cuando se modifique esa tasa, el valor de la UAA se ajustará desde el primer día hábil posterior. De esta manera, los pagos de las empresas quedarán ligados a esa referencia.

El anexo contempla seis rubros de actividad y tres escalas según personal y facturación anual. Si ambos parámetros ubican a una firma en categorías diferentes, se aplicará el arancel más alto.

Qué servicios tendrán los importes más elevados

La vigilancia con medios tecnológicos tendrá los mayores valores: entre 700 y 2.600 unidades, según la escala. A los valores actuales, equivale a pagos de entre $3.018.750 y $11.212.500.

La inspección de cargas y correos tendrá aranceles de 600, 1.500 y 2.400 unidades. Sus equivalencias son de $2.587.500, $6.468.750 y $10.350.000, respectivamente.

Para la inspección de pasajeros y equipajes en los aeropuertos, se fijaron 500, 1.200 y 2.000 unidades. Los importes resultantes son $2.156.250, $5.175.000 y $8.625.000.

Cuánto pagarán las empresas que ofrecen varios servicios

La vigilancia aeroportuaria, la custodia personal y la custodia de bienes o valores comparten una misma escala. Sus aranceles serán de 400, 1.000 y 1.800 unidades, equivalentes a $1.725.000, $4.312.500 y $7.762.500.

Las firmas que soliciten habilitación para más de un servicio deberán abonar el canon anual de cada actividad por separado. Los pagos serán acumulativos y se calcularán considerando el personal y la facturación total consolidada.

La modificación alcanza a las empresas de seguridad privada que operan en aeropuertos. La tasa de los pasajeros funciona como referencia para calcular los aranceles empresariales; la disposición no establece por sí misma un aumento de esa tasa.