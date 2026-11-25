Los trabajadores rurales tendrán en diciembre salarios diferenciados según su categoría y actividad. Para el personal permanente de prestación continua, el peón general mantiene un básico mensual de $1.235.833,53, al que se agregan $12.465 no remunerativos.

La suma de ambos conceptos alcanza los $1.248.298,53, antes de considerar adicionales particulares y descuentos correspondientes. El jornal básico es de $54.368,02, más $548,37 no remunerativos.

Estos valores corresponden a la escala general vigente desde octubre y no presentan modificaciones para diciembre. En cambio, la actividad olivícola tendrá un nuevo tramo de actualización salarial.

Cuánto cobran las principales categorías rurales

El básico mensual del peón único será de $1.267.286,73 y el de los ovejeros, de $1.280.012,44. Para albañiles, apicultores, carpinteros, cocineros y otros oficios comprendidos en esa categoría, se establece en $1.315.590,52.

Los conductores tractoristas y maquinistas de máquinas agrícolas percibirán un básico de $1.371.311,17. Los capataces tendrán un mínimo de $1.493.036,48 y los encargados, de $1.572.503,85.

A cada categoría se agrega la suma no remunerativa prevista en su anexo salarial. Además, los trabajadores rurales dedicados exclusivamente a la recolección y cosecha de granos y oleaginosas tienen una escala específica: $1.892.406,17 mensuales, más $19.087,40 no remunerativos.

Qué cambia en la actividad olivícola

La escala olivícola incorpora un aumento en diciembre. Para un trabajador calificado de riego, el básico pasa de $1.524.017,32 a $1.565.369,60, una diferencia aproximada del 2,71%.

En producción y envasado, el trabajador no calificado tendrá un básico de $1.329.805,65 y el calificado, de $1.471.314,36. Los importes deben complementarse con las sumas no remunerativas de cada categoría.

La remuneración final también puede incluir antigüedad y adicionales por zona, cuando correspondan. Es importante distinguir esos conceptos del básico para determinar tanto el salario como su incidencia en el aguinaldo.

Cuándo se paga el aguinaldo y cómo se calcula

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario tiene vencimiento el 18 de diciembre. Para quienes trabajaron todo el semestre, equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre.

El cálculo de los trabajadores rurales debe incluir los adicionales remunerativos que correspondan, como la antigüedad. Las sumas identificadas como no remunerativas no se incorporan automáticamente, salvo que el acuerdo que las establece disponga lo contrario.

Si no se trabajaron los seis meses completos, corresponde un importe proporcional al tiempo de servicio. Cuando el empleador estima el sueldo de diciembre y luego la remuneración efectiva resulta diferente, debe recalcular el aguinaldo e integrar la diferencia con el salario de ese mes.