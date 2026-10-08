UATRE denunció "empleo no registrado y precarización laboral” en Entre Ríos

En el Día del Trabajador Rural, UATRE Entre Ríos denunció irregularidades laborales detectadas durante sus inspecciones. El gremio advirtió sobre salarios inferiores a los establecidos, falta de agua potable y condiciones de hacinamiento, y reclamó mayores controles.
En el Día del Trabajador Rural, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de Entre Ríos denunció la persistencia del empleo no registrado, la precarización laboral y la falta de condiciones dignas de higiene y seguridad en establecimientos agropecuarios. El sindicato reclamó la intervención de los organismos estatales y el cumplimiento de los derechos laborales.
A través de un comunicado difundido este jueves 8 de octubre, la delegación regional del gremio sostuvo que las inspecciones y fiscalizaciones realizadas en distintos puntos de la provincia continúan detectando situaciones que afectan a los trabajadores del sector.
Desde la organización señalaron que, a 82 años de la sanción del primer Estatuto del Peón de Campo, “hoy no hay motivos para festejar, sino razones de sobra para luchar y exigir un cambio urgente”.
UATRE denunció irregularidades en establecimientos rurales
El sindicato advirtió que las inspecciones desarrolladas en territorio entrerriano permiten identificar diversas irregularidades vinculadas con las condiciones de contratación y trabajo.
Según el comunicado, entre las principales situaciones detectadas se encuentran altos índices de empleo no registrado, salarios por debajo de las escalas vigentes, tercerizaciones abusivas y condiciones de hacinamiento extremo.
También denunciaron falta de acceso al agua potable y ausencia de condiciones básicas de higiene y seguridad sanitaria en determinados establecimientos rurales.
Desde UATRE consideraron que estas situaciones reflejan la vulnerabilidad que atraviesan numerosos trabajadores del sector agropecuario.
“El peón rural sigue siendo, en muchos sectores del motor productivo agropecuario, el eslabón más desprotegido y vulnerado”, expresaron desde la organización sindical.
“El trabajador rural es el eslabón más débil”, afirmó Maier
El delegado regional de UATRE Entre Ríos, Edgardo Maier, cuestionó las condiciones laborales denunciadas por el sindicato y apuntó contra las responsabilidades empresariales y estatales.
“El trabajador rural es el eslabón más débil de una cadena productiva cada día más precarizada”, manifestó.
En ese sentido, sostuvo: “Su esfuerzo diario y su dignidad no pueden ser ninguneados por patronales que cada día avanzan más y más sobre sus derechos y donde el gobierno provincial como nacional se suman a esta lamentable expoliación”.
Las declaraciones forman parte del pronunciamiento del gremio con motivo del Día del Trabajador Rural, en el que también se reiteró el pedido de medidas para garantizar condiciones laborales dignas.
Qué reclama UATRE para los trabajadores rurales
Frente a las situaciones denunciadas, la delegación entrerriana ratificó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector.
Entre las principales exigencias del sindicato se encuentran:
-Regularización inmediata de los trabajadores rurales que no se encuentran registrados.
-Cumplimiento de las escalas salariales establecidas en las paritarias homologadas.
-Provisión de indumentaria adecuada para el desarrollo de las tareas.
-Condiciones dignas de higiene y seguridad en los establecimientos.
-Cese de los maltratos y despidos arbitrarios denunciados por la organización.
Desde el gremio remarcaron que la producción agropecuaria debe desarrollarse con respeto por los derechos laborales y las condiciones de salud de quienes realizan las tareas rurales.
El mensaje de José Voytenco por el Día del Trabajador Rural
El comunicado también incluyó declaraciones del secretario general de UATRE, José Voytenco, quien destacó la importancia de los trabajadores dentro de la actividad productiva. “Sin trabajadores no hay producción. Sin salarios dignos no hay justicia social”, expresó el dirigente sindical.
Asimismo, ratificó el compromiso de la organización con la defensa de los derechos laborales. “Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar condiciones dignas y justas para nuestros trabajadores rurales, reafirmando nuestro compromiso con su bienestar y prosperidad”, sostuvo.
Desde la delegación regional de Entre Ríos acompañaron esas declaraciones y remarcaron la necesidad de fortalecer las acciones destinadas a combatir la informalidad y la precarización.
Piden mayores controles del Estado en el campo
UATRE Entre Ríos realizó un llamado a los organismos estatales, los ministerios de Trabajo provinciales y las cámaras empresariales para intensificar los controles sobre las condiciones laborales en el sector agropecuario.
La organización sostuvo que las inspecciones deben contribuir a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y evitar situaciones que afecten la salud y la dignidad de los trabajadores.
“La reactivación y la productividad del campo no pueden construirse a costa de la explotación y la salud de sus trabajadores”, advirtieron.
El sindicato insistió en la necesidad de que las autoridades intervengan para garantizar el registro laboral, el pago de los salarios correspondientes y el cumplimiento de las condiciones de seguridad.
Por qué se conmemora el Día del Trabajador Rural
Cada 8 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Trabajador Rural, en recuerdo de la sanción del primer Estatuto del Peón de Campo, en 1944.
Aquella normativa representó un avance en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores vinculados con las actividades rurales.
En 2026 se cumplen 82 años de ese acontecimiento, una fecha que UATRE Entre Ríos utilizó para visibilizar los reclamos que mantiene el sector.
En su pronunciamiento, la organización sindical concluyó con una consigna que resume sus exigencias: “¡Sin trabajadores registrados y con derechos, no hay campo posible!”.