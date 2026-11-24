Reebok lanzó una promoción de 2x1 en botines a través de su tienda oficial, con modelos para adultos y chicos. La oferta permite ahorrar hasta un 50%, acceder a cuotas sin interés y obtener envío gratuito según el monto de compra.
Reebok lanzó una promoción de 2x1 en botines a través de su tienda oficial en Argentina, con precios desde $89.999. La propuesta permite adquirir dos pares de calzado deportivo y pagar solamente uno, siempre que ambos productos estén incluidos en la selección adherida.
La oferta comprende modelos de las líneas Essence y Match 1, con alternativas para adultos y chicos, diseñadas para diferentes superficies de juego. Los precios individuales oscilan entre $89.999 y $99.999.
Además del descuento, la marca ofrece seis cuotas sin interés, beneficios adicionales con determinadas entidades bancarias y envío gratuito para compras que superen un monto establecido.
Qué botines Reebok están incluidos en el 2x1
Entre los modelos que forman parte de la promoción se encuentran las siguientes alternativas:
Botines Reebok Essence FG: $89.999.
Botines Reebok Essence IC: $89.999.
Botines Reebok Essence TG: $89.999.
Botines Reebok Match 1 FG: $99.999.
Botines Reebok Match 1 IC: $99.999.
Botines Reebok Match 1 TG: $99.999.
Botines Reebok Match 1 Kids: $99.999.
La línea Essence reúne las opciones más económicas, mientras que los modelos Match 1 presentan alternativas para diferentes modalidades de juego.
Entre las características de los Essence se destacan la plantilla interior OrthoLite y la capellada de cuero sintético. La disponibilidad de colores y talles dependerá del stock de cada publicación.
Cuánto se puede ahorrar con la promoción de Reebok
Los compradores que elijan dos pares del mismo valor podrán obtener un descuento equivalente al 50% del importe total. Por ejemplo, dos botines Essence costarían $89.999, en lugar de $179.998.
En el caso de los Match 1, la adquisición de dos pares quedaría en $99.999, frente a los $199.998 que deberían abonarse sin la oferta. Si se combinan modelos de distinto precio, la bonificación se aplicará sobre el artículo más económico.
Con la financiación en seis cuotas sin interés, la compra de dos pares Essence podrá abonarse en pagos de aproximadamente $15.000, mientras que los Match 1 quedarán en seis mensualidades de $16.667.
Cómo acceder al 2x1 en botines
Para aprovechar el beneficio, los interesados deberán ingresar a la sección de promociones de la tienda oficial de Reebok, seleccionar dos productos adheridos y agregarlos al carrito.
El descuento se aplicará automáticamente sobre el artículo de menor valor. Ambos pares deberán adquirirse en una misma operación para acceder a la bonificación, precisó Iprofesional.
Entre las condiciones comerciales, la empresa establece que los productos comprados bajo esta modalidad no tienen cambio. En caso de solicitar una devolución, deberán entregarse ambos artículos.
Cuotas sin interés y beneficios bancarios
La tienda oficial también ofrece alternativas de financiación para clientes de determinadas entidades. Los usuarios del Banco Provincia pueden acceder a 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.
Por su parte, Galicia ofrece el mismo plan de financiación con esas tarjetas y un descuento adicional del 20% los viernes, sujeto a las condiciones de la promoción.
Mediante Mercado Pago, también se encuentran disponibles seis cuotas sin interés sin monto mínimo y nueve pagos sin interés para compras desde $249.000.
Envíos gratuitos y condiciones de compra
Reebok ofrece envío gratuito para operaciones superiores a $149.999. Por lo tanto, quienes aprovechen exclusivamente el 2x1 en botines no alcanzarán ese importe con la compra de dos pares bonificados.
La disponibilidad de los productos dependerá del stock, mientras que las promociones bancarias estarán sujetas a las condiciones de cada entidad.
Antes de finalizar la operación, los compradores deberán verificar el descuento aplicado, los costos de envío y la posibilidad de combinar las diferentes alternativas de financiación con el 2x1.