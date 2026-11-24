La economía argentina ingresó en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de contracción, según los datos de actividad económica. En septiembre creció 1,1% respecto de agosto, pero registró una caída interanual del 1,2%. Qué dijo el Gobierno.
La economía argentina ingresó en recesión técnica tras acumular dos trimestres consecutivos de contracción, de acuerdo con la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Si bien en septiembre la actividad creció un 1,1% respecto de agosto, la recuperación resultó insuficiente para compensar las caídas registradas durante los dos meses anteriores.
En la comparación interanual, la actividad económica presentó una retracción del 1,2%. Los resultados reflejaron un desempeño dispar entre los diferentes sectores productivos, dado que solamente cinco de las quince actividades que integran el indicador registraron avances respecto del mismo período de 2025.
Las cifras estuvieron en línea con las advertencias realizadas previamente por consultoras privadas, que habían anticipado una recuperación mensual durante septiembre, aunque insuficiente para revertir la contracción acumulada entre julio y agosto.
Los sectores de la actividad que crecieron y cayeron en septiembre
Con relación con el mismo mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre, dentro de los cuales se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1%) y Electricidad, gas y agua (4%). Estas actividades, junto con Construcción (3,5%), fueron a su vez las de mayor incidencia positiva. De acuerdo con lo que informó el INDEC, la suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.
Por otro lado, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacaron Pesca (-48,6%). Este sector, junto con Intermediación financiera (-11,5%) e Industria manufacturera (-1,8%), tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.
Las consultoras privadas habían anticipado una recesión técnica
Antes de conocerse los datos oficiales, la consultora Equilibra había estimado un crecimiento mensual del 0,5% para septiembre, aunque proyectó una contracción del 2,6% durante el tercer trimestre respecto del segundo.
Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados había calculado un avance mensual del 0,1%, acompañado por una retracción trimestral del 1,2%. Ambas mediciones anticipaban que la recuperación de septiembre no alcanzaría para evitar otro trimestre de caída.
Según los cálculos de Equilibra, la actividad económica debía crecer un 8,5% mensual en septiembre para evitar la recesión técnica. Esa cifra superaba ampliamente el mayor incremento mensual registrado durante 2026, que había sido del 3,5% en marzo.
Qué es una recesión técnica y cuáles son sus implicancias
Se considera que una economía ingresa en recesión técnica cuando el Producto Interno Bruto (PIB) registra dos trimestres consecutivos de caída en términos desestacionalizados. Es decir, cuando el nivel de actividad disminuye respecto del trimestre inmediatamente anterior, una vez descontados los efectos estacionales.
Esta definición no contempla dos contracciones interanuales consecutivas, sino que compara períodos trimestrales sucesivos. Se trata de un criterio utilizado por economistas, analistas y operadores financieros para identificar una pérdida sostenida del dinamismo económico.
Sin embargo, una recesión técnica no implica necesariamente una crisis financiera, una devaluación o un incremento abrupto de la pobreza. Puede coexistir con distintos niveles de inflación, empleo y crecimiento sectorial, por lo que constituye una referencia estadística y no un diagnóstico completo de la situación económica.
Qué dijo Luis Caputo sobre la caída de la actividad económica
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que no se concretaron los “mejores 18 meses” que esperaba el Gobierno nacional. El funcionario atribuyó esa situación a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política interna.
“Es verdad que a principios de año esperábamos crecer más”, señaló el titular del Palacio de Hacienda. Asimismo, sostuvo que “hubo shocks externos más prolongados y más fuertes de lo que esperábamos”.
Caputo también mencionó el temor a un eventual retorno del kirchnerismo como un factor que, según su evaluación, incidió negativamente sobre las expectativas. No obstante, defendió el programa económico, aseguró que el Gobierno se encontraba en el “camino correcto” y pidió evaluar los resultados a mediano y largo plazo.
Los antecedentes de la contracción económica
En agosto, la actividad había registrado una caída interanual del 1,7%, la segunda mayor contracción de 2026, mientras que el retroceso acumulado durante los primeros ocho meses del año había alcanzado el 1,2%.
En aquel período, la minería creció un 11,5%; Electricidad, gas y agua, un 4,3%, y Hoteles y restaurantes, un 3,1%. En conjunto, estos sectores aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.
En contraste, diez actividades registraron retrocesos, entre ellas Pesca (-15,7%), Industria manufacturera (-3,2%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5%). Estos últimos dos sectores tuvieron las mayores incidencias negativas y restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.