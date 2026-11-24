ANSES inició este martes el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, mientras continúa con la AUH y la Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones tienen un aumento del 1,93%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos para este martes 24 de noviembre, jornada en la que comenzaron a cobrar los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.
Asimismo, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano continúa con el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo.
Todas las prestaciones correspondientes a noviembre cuentan con un incremento del 1,93% por aplicación de la fórmula de movilidad. En tanto, este miércoles comenzará el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Quiénes cobran este martes 24 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: titulares con documentos finalizados en 0 y 1.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: titulares con documentos terminados en 8.
Asignación por Embarazo: titulares con documentos concluidos en 8.
Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones superiores al mínimo
Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán hasta el lunes 30 de noviembre, de acuerdo con la terminación de sus documentos.
- Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.
AUH y Asignación por Embarazo: las fechas que restan
El calendario de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo finalizará este miércoles 25 de noviembre.
Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 8.
Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 9.
Cuándo se paga la Prestación por Desempleo
ANSES comenzará este miércoles con el pago de la Prestación por Desempleo. El cronograma se extenderá hasta el primer día hábil de diciembre.
- Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Martes 1 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.
Por otra parte, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas mantienen su período de pago hasta el 10 de diciembre, para todas las terminaciones de documento.
Cuánto cobran los jubilados en noviembre
Con el incremento del 1,93% aplicado durante noviembre, la jubilación mínima quedó establecida en $444.158,46.
A ese importe se sumó el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes perciben el haber mínimo reciben un total de $514.158,46.
El refuerzo previsional también alcanza, de manera proporcional, a quienes perciben haberes superiores al mínimo, pero inferiores al límite establecido para acceder al complemento.
Cómo consultar la fecha y el medio de cobro de ANSES
Los beneficiarios pueden consultar cuándo y dónde cobran sus prestaciones a través de los siguientes canales oficiales:
- Sitio web de ANSES: ingresar a la sección Calendario de pagos.
- Mi ANSES: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar la sección Cobros y luego la opción Consultar fecha y medio de cobro.
- Aplicación mi ANSES: acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ingresar a Mis datos y seleccionar Mis fechas de cobro.
- Atención Virtual: ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar Iniciar atención, Consultas rápidas y luego Cuándo y dónde cobro.
Además, ante los intentos de estafas, ANSES recordó que nunca solicita datos personales ni bancarios y recomendó utilizar exclusivamente sus canales oficiales.