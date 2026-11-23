El ranking de los autos 0km más baratos de noviembre de 2026 incluye modelos eléctricos, híbridos y nafteros. Los precios comienzan en $25,6 millones y presentan una particularidad: ninguno de los diez vehículos más económicos se fabrica en Argentina.
Los 10 autos 0km más baratos de noviembre de 2026 en Argentina presentan una característica particular: todos son importados. El mercado automotor modificó su oferta de vehículos de entrada de gama, con modelos provenientes del exterior que desplazaron a los de fabricación nacional entre las opciones más económicas.
El listado está encabezado por el JMEV Easy 3, un vehículo completamente eléctrico que cuesta 16.900 dólares, equivalentes a $25.603.500 según una cotización de referencia de $1.515 por dólar. Detrás aparecen el Hyundai HB20 y el Renault Kwid, cuyos precios se ubican por debajo de los $29 millones.
La oferta también refleja una mayor diversidad de tecnologías, con vehículos eléctricos, híbridos y de combustión tradicional. Además, algunos modelos tienen precios expresados en dólares, por lo que su valor final en pesos depende de la cotización utilizada.
Cuáles son los 10 autos 0km más baratos de noviembre
Precios oficiales de lista de las versiones de entrada de gama, sin descuentos ni promociones.
1 JMEV Easy 3 - $25.603.500
2 Hyundai HB20 - $28.500.000
3 Renault Kwid - $28.580.000
4 Volkswagen Polo Robust - $30.373.650
5 Fiat Mobi - $30.440.000
6 JAC S2 MT Intelligent - $31.663.500
7 MG3 ICE - $31.663.500
8 Kaiyi X3 - $33.330.000
9 Chevrolet Onix - $33.607.900
10 Suzuki Swift Hybrid - $33.936.000
Los valores en dólares se convirtieron a pesos utilizando una referencia de $1.515 por dólar. Los importes pueden variar según la cotización vigente.
El dato que sorprende: ninguno se fabrica en Argentina
La principal particularidad del ranking es que los diez vehículos más accesibles del mercado son importados, una situación que refleja los cambios en la composición de la oferta automotriz.
El JMEV Easy 3 se diferencia por su motorización completamente eléctrica, mientras que el Suzuki Swift Hybrid incorpora tecnología híbrida ligera. Los ocho modelos restantes utilizan motores de combustión interna.
Otro aspecto relevante es que cinco de los diez vehículos presentan precios oficiales en dólares, lo que puede generar modificaciones en sus equivalentes en pesos ante movimientos del tipo de cambio.
Cómo evolucionaron las ventas de autos 0km
El escenario se produjo en un contexto de caída de los patentamientos. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante octubre se registraron 45.965 vehículos, un 12% menos que en el mismo mes de 2025.
La disminución también fue del 8,4% respecto de septiembre. En el acumulado de enero a octubre, los patentamientos alcanzaron las 481.852 unidades, lo que representó una contracción interanual del 12,8%, publicó Ámbito.
En cuanto al origen de los vehículos comercializados, el 68% de las unidades patentadas en octubre fueron importadas, mientras que el 32% correspondió a modelos de producción nacional.
Estos datos mostraron una creciente participación de vehículos provenientes del exterior, especialmente entre las alternativas más económicas disponibles para los compradores argentinos.