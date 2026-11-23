El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional registró una caída del 17,4% en la cantidad de turistas que viajaron por Argentina, en comparación con el mismo período de 2025. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), poco más de 1,4 millones de personas recorrieron distintos destinos del país, mientras que el gasto turístico total alcanzó los $332.557 millones, lo que representó una disminución real del 30,3% interanual.

El informe atribuyó la menor actividad a una combinación de factores: menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario más moderado. También señaló que el descanso de noviembre de 2025 había tenido cuatro días, frente a los tres de este año, una diferencia que incidió en las comparaciones.

Otro elemento mencionado por la entidad fue la cercanía de los feriados vinculados con la visita del papa León XIV a principios de noviembre, que también habían generado desplazamientos turísticos y condicionado las decisiones de viaje de las familias.

Cuánto gastaron los turistas durante el fin de semana largo

De acuerdo con Came, el gasto promedio diario por turista fue de $118.770, cifra que representó una reducción real del 3,1% respecto del mismo período del año pasado.

La estadía promedio se ubicó en dos días, por encima de los 1,8 días registrados durante el feriado del 12 de octubre, pero por debajo de los 2,3 días correspondientes a noviembre de 2025.

La entidad explicó que la caída del gasto total respondió tanto a la menor cantidad de visitantes como a la reducción del tiempo de permanencia. En ese escenario, las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y las propuestas culturales y deportivas sostuvieron parte de la actividad.

Entre Ríos registró una ocupación dispar según el destino

En Entre Ríos, los niveles de reservas turísticas oscilaron entre el 25% y el 78%, según las localidades relevadas por Came. La diferencia reflejó un comportamiento heterogéneo entre los distintos corredores turísticos provinciales.

Villa Elisa se destacó entre los destinos entrerrianos al alcanzar el 78% de ocupación, uno de los registros más elevados de la provincia durante el descanso extendido.

El movimiento turístico estuvo acompañado por actividades recreativas, propuestas culturales y escapadas breves. Sin embargo, los datos provinciales evidenciaron que la demanda no fue uniforme y que algunos destinos registraron niveles considerablemente inferiores a otros.

Los destinos más elegidos del país

Entre los destinos con mayor ocupación se destacaron Sumampa y Villa Ojo de Agua, en Santiago del Estero, que alcanzaron el 100% de reservas hoteleras, impulsadas principalmente por el turismo religioso.

Bariloche registró una ocupación del 85%, con fuerte presencia de visitantes vinculados con actividades deportivas. Ushuaia alcanzó el 78%, con un gasto promedio diario de $330.000 por turista.

En tanto, Jujuy presentó una ocupación del 71% y un gasto diario de $151.837 por persona. Mendoza registró un promedio provincial del 70%, con picos superiores al 85% en su zona norte.

La Ciudad de Buenos Aires recibió más de 126.000 turistas, alcanzó una ocupación hotelera promedio del 83% y generó un impacto económico superior a los $40.000 millones.

Escapadas cortas y actividades gratuitas ganaron protagonismo

El relevamiento de Came identificó una mayor preferencia por actividades gratuitas, espacios públicos y propuestas al aire libre, frente a alternativas que requerían mayores desembolsos.

También destacó la importancia de los excursionistas, es decir, quienes visitaron destinos turísticos sin pasar la noche. En Santa Fe, por ejemplo, se contabilizaron más de 75.000 excursionistas frente a 37.000 turistas alojados.

En otras provincias, Córdoba registró ocupaciones de entre el 55% y el 80% en sus principales corredores serranos, mientras que Santa Fe alcanzó un promedio provincial del 67% y un movimiento económico de $19.177 millones.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires presentó un movimiento moderado, con predominio de reservas de último momento. Mar del Plata había registrado niveles cercanos al 60% al comienzo del descanso.

El balance nacional reflejó un menor movimiento turístico y una reducción del consumo en términos reales, aunque las actividades culturales, deportivas y recreativas contribuyeron a sostener la circulación de visitantes en distintos destinos del país.