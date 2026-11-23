Los camioneros cobrarán en diciembre los salarios correspondientes a noviembre y la segunda cuota del aguinaldo. El básico de un conductor de primera categoría supera $1,1 millones. Además, se acordaron nuevos aumentos y un bono extraordinario para 2027.
El sueldo de un camionero en diciembre de 2026 dependerá de su categoría laboral, la antigüedad y los adicionales establecidos por convenio. Según la última escala de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, un conductor de primera categoría tiene un salario básico de $1.145.293,94, al que pueden sumarse viáticos, comidas, pernoctadas y otros conceptos. Durante el último mes del año, los trabajadores también percibirán la segunda cuota del aguinaldo.
Los haberes que se abonarán en diciembre corresponden a noviembre, por lo que todavía no incluyen el incremento previsto para el último mes de 2026. La actualización salarial se reflejará en los sueldos que se pagarán durante enero de 2027.
Además, el sector tendrá una fecha especial el 15 de diciembre, cuando se conmemora el Día del Trabajador Camionero. La jornada cuenta con un tratamiento particular dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que regula las condiciones laborales de la actividad.
Cuánto cobra un camionero en diciembre de 2026 según su categoría
La escala salarial vigente desde el 1° de noviembre establece diferentes remuneraciones básicas de acuerdo con las funciones que desempeña cada trabajador.
Los montos correspondientes a las principales categorías son los siguientes:
Conductor de primera categoría: $1.145.293,94.
Conductor de segunda categoría: $1.124.884,37.
Conductor de tercera categoría: $1.104.454,13.
Conductor de grúas de hasta 10 toneladas y operador de autoelevadores: $1.165.712,09.
Chofer de camión blindado: $1.231.336,29.
Chofer con firma: $1.322.426,73.
Peón: $1.046.010,72.
Ayudante mayor de 18 años: $1.025.964,11.
Estas cifras corresponden a los salarios básicos establecidos por convenio y no representan necesariamente el ingreso neto que cada empleado recibirá en su cuenta bancaria. La liquidación final dependerá de los adicionales que correspondan, las retenciones legales y las características particulares de cada puesto de trabajo.
Qué adicionales aumentan el sueldo de los camioneros
El Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 contempla distintos conceptos que pueden incrementar la remuneración mensual de los trabajadores del transporte de cargas.
Entre los valores generales incluidos en la escala de noviembre se encuentran:
Comida: $16.759,49.
Viático especial: $8.409,88.
Pernoctada: $19.520,15.
Estos importes se liquidan cuando se cumplen las condiciones establecidas para cada actividad. Por ese motivo, no todos los empleados perciben las mismas sumas adicionales.
También pueden corresponder pagos por antigüedad, recorridos realizados y otras particularidades del servicio. En consecuencia, dos camioneros de una misma categoría podrían recibir ingresos diferentes.
Cuánto cobrarán de aguinaldo los camioneros en diciembre
Durante diciembre, los trabajadores comprendidos en el convenio recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.
El cálculo se realiza tomando como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre del año, considerando los conceptos remunerativos que correspondan.
Por ejemplo, si un conductor de primera categoría tuviera como mejor remuneración del semestre únicamente el básico de noviembre, equivalente a $1.145.293,94, su medio aguinaldo bruto sería de aproximadamente $572.646,97. Sin embargo, el importe definitivo podría ser superior si durante el semestre recibió adicionales remunerativos o aumentos que elevaron su mejor salario. También se aplicarán los descuentos legales correspondientes.
Qué aumento tendrán los camioneros en diciembre
El acuerdo paritario establece una nueva actualización salarial para diciembre de 2026, que se reflejará en los haberes abonados durante enero de 2027.
Con ese incremento, el básico de un conductor de primera categoría pasará de $1.145.293,94 a $1.163.618,64, lo que representa una suba del 1,6%.
El entendimiento también contempla nuevas actualizaciones durante los primeros meses de 2027:
Enero: aumento del 1,6%.
Febrero: incremento del 1,5%.
Asimismo, las partes acordaron realizar una instancia de revisión salarial durante la primera quincena de diciembre, con el objetivo de evaluar la evolución de los ingresos y analizar posibles modificaciones.
Bono de $1.200.000 para camioneros: cuándo se paga
Otro de los puntos importantes del acuerdo salarial es la asignación extraordinaria no remunerativa de $1.200.000, que será abonada durante el primer cuatrimestre de 2027.
El pago se distribuirá en cuatro cuotas de $300.000, de acuerdo con el siguiente cronograma:
Enero de 2027: $300.000.
Febrero de 2027: $300.000.
Marzo de 2027: $300.000.
Abril de 2027: $300.000.
Por lo tanto, este beneficio no formará parte de los ingresos que los trabajadores percibirán en diciembre de 2026.