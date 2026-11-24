El riesgo país retrocedió hasta los 1.027 puntos básicos, mientras los bonos y las acciones argentinas se recuperaron este lunes en un contexto internacional favorable.
El riesgo país argentino cayó un 4% este lunes 23 de noviembre, en una jornada marcada por la recuperación de los bonos soberanos y las acciones nacionales que cotizan en Wall Street. Pese al descenso, el indicador elaborado por JP Morgan se mantuvo por encima de los 1.000 puntos básicos.
Los títulos de deuda pública argentina registraron mejoras en Nueva York, en sintonía con un escenario internacional más favorable para los mercados emergentes. En ese contexto, el fondo cotizado (ETF) de bonos emergentes avanzó un 0,8% durante la rueda.
El indicador de riesgo crediticio argentino retrocedió 43 unidades respecto del cierre del viernes pasado, cuando había alcanzado los 1.070 puntos básicos, y se ubicó en 1.027, según informó Noticias Argentinas.
El riesgo país acumula una suba del 77,8% en 2026
Más allá de la recuperación registrada este lunes, el riesgo país acumuló un incremento del 29% durante noviembre y alcanzó recientemente su mayor nivel desde las elecciones de 2025, cuando la incertidumbre electoral había generado preocupación entre los inversores.
En lo que va de 2026, el indicador avanzó 456 unidades respecto de los 571 puntos básicos con los que había finalizado el año pasado.
De esta manera, pese al alivio registrado en el comienzo de la última semana de noviembre, el riesgo país acumuló un incremento cercano al 80% desde principios de año.
Las acciones argentinas repuntaron en Wall Street
Las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también registraron una jornada favorable, con incrementos de hasta el 5,4%, encabezados por Grupo Financiero Galicia y BBVA.
Entre las principales subas de la rueda se destacaron:
Grupo Financiero Galicia: 5,4%.
BBVA: 5,4%.
Globant: 5,3%.
Central Puerto: 5,2%.
Mercado Libre: 5%.
En el ámbito local, no hubo operaciones financieras debido al feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Por ese motivo, recién este martes podrá observarse el impacto de la recuperación internacional sobre el índice S&P Merval y las cotizaciones del dólar.