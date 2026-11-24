La asistencia a los vecinos de Bajada Grande afectados por la creciente del río Paraná continúa mediante un trabajo coordinado entre equipos municipales, voluntarios y organizaciones solidarias. Actualmente, 11 personas permanecen en el espacio destinado a los evacuados, mientras otras reciben alimentos en sus viviendas.

Betiana Brunengo, directora general de Integración Social para Personas Mayores de la Municipalidad de Paraná, explicó a Elonce cómo se desarrollan las tareas de acompañamiento y destacó la colaboración de diferentes sectores de la comunidad.

Los cocineros solidarios elaboran diariamente los almuerzos, que son distribuidos mediante embarcaciones entre los vecinos que permanecen aislados. En tanto, integrantes de grupos scouts colaboran con la entrega de las cenas.

Betiana Brunengo, directora general de Integración Social para Personas Mayores de la Municipalidad de Paraná (Elonce)

Qué donaciones necesitan los vecinos de Bajada Grande

Brunengo destacó el acompañamiento de comerciantes, agrupaciones de motociclistas y vecinos de diferentes puntos de la ciudad, quienes realizaron donaciones durante las últimas semanas. También valoró las iniciativas solidarias organizadas para reunir elementos destinados a las familias afectadas.

"Lo más importante sería el agua potable, que es lo que más necesitamos. También kits de higiene y lavandina", manifestó la funcionaria, quien agradeció la colaboración de la comunidad.

En cuanto al comportamiento del río, indicó que los equipos de emergencia realizan mediciones cada dos horas para detectar posibles variaciones.

(Elonce)

Continúan las tareas de asistencia y monitoreo

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano realizan informes sobre la situación de los evacuados, registran las donaciones recibidas y coordinan las acciones con los voluntarios que participan del operativo.

En paralelo, los equipos de emergencia efectúan mediciones del río cada dos horas. Este martes, la altura registrada en el sector era de 5,65 metros, pese al descenso observado durante los últimos días.

Mientras persiste la inundación, los equipos municipales mantienen las tareas de asistencia y permanecen atentos a las variaciones del nivel del agua, ante la posibilidad de un nuevo repunte del río.