Conocer para qué sirve el magnesio y cuándo es necesario incorporarlo mediante suplementos resulta fundamental ante la creciente popularidad de este mineral. Su consumo se extendió entre quienes buscan mejorar el descanso, reducir el estrés, prevenir calambres o favorecer la recuperación muscular después del entrenamiento.

Disponible en cápsulas, polvos y gomitas, el magnesio se comercializa en distintas presentaciones y con precios muy variados. Sin embargo, su importancia para el funcionamiento del organismo no significa que todas las personas necesiten consumir suplementos.

Este mineral participa en cientos de procesos biológicos, entre ellos la contracción muscular, la producción de energía y el funcionamiento del sistema nervioso. Una alimentación equilibrada generalmente permite cubrir las necesidades diarias de una persona sana.

En qué alimentos se encuentra el magnesio y cuánto necesita el organismo

Las principales fuentes naturales de magnesio son las legumbres, los frutos secos, las semillas, los cereales integrales, las verduras de hoja verde y los productos lácteos. Incorporar estos alimentos regularmente contribuye a mantener niveles adecuados.

Según las recomendaciones de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, las mujeres adultas necesitan entre 310 y 320 miligramos diarios, mientras que los hombres requieren entre 400 y 420 miligramos.

Los riñones cumplen un papel fundamental en la regulación del mineral. Sin embargo, las enfermedades digestivas crónicas, la diabetes tipo 2, el consumo problemático de alcohol, la edad avanzada y determinados medicamentos pueden favorecer su déficit.

¿El magnesio ayuda a dormir mejor y reducir el estrés?

Uno de los usos más difundidos de los suplementos de magnesio está relacionado con el descanso nocturno. No obstante, las investigaciones disponibles todavía son limitadas y presentan resultados de diferente calidad.

Una revisión científica encontró que, en adultos mayores con insomnio, la suplementación podría reducir aproximadamente 15 minutos el tiempo necesario para conciliar el sueño. Sin embargo, no demostró que permita dormir durante más tiempo.

Otra revisión sistemática, publicada en 2024, identificó posibles beneficios sobre la ansiedad y el descanso. Aunque los resultados son alentadores, no existe evidencia suficiente para considerar al magnesio un tratamiento eficaz contra el insomnio o el estrés crónico.

Qué efectos tiene el magnesio sobre los calambres y el rendimiento deportivo

El consumo de magnesio para prevenir los calambres musculares es una recomendación ampliamente difundida. Sin embargo, una revisión de la organización Cochrane concluyó que es poco probable que reduzca significativamente su frecuencia o intensidad en adultos mayores.

En el ámbito deportivo, la suplementación puede contribuir al funcionamiento muscular y a la producción de energía cuando existe una deficiencia. No está demostrado de manera sólida que mejore el rendimiento físico en personas con niveles adecuados del mineral.

Algunos estudios recientes también encontraron una reducción moderada del dolor muscular tardío después de entrenamientos exigentes. De todos modos, se necesitan investigaciones más amplias para confirmar estos beneficios y determinar en qué circunstancias pueden obtenerse.

La relación entre el magnesio y las migrañas

Las personas que padecen migrañas pueden presentar niveles de magnesio inferiores a los del resto de la población. Algunas investigaciones sugieren que los suplementos podrían contribuir a disminuir la frecuencia de los episodios.

Por este motivo, determinadas guías de sociedades neurológicas contemplan su utilización como una alternativa preventiva. Sin embargo, las dosis empleadas suelen superar los 350 miligramos diarios, establecidos como límite superior general para el consumo de magnesio mediante suplementos en adultos.

En consecuencia, su utilización para prevenir migrañas requiere supervisión médica. El límite mencionado no incluye el magnesio que se obtiene naturalmente a través de los alimentos.

Citrato, glicinato y bisglicinato: cuáles son las diferencias

El magnesio se comercializa combinado con otras sustancias que modifican su absorción y tolerancia digestiva. El óxido suele ser una de las opciones más económicas, aunque presenta menor absorción y puede producir efectos laxantes.

El citrato se absorbe mejor que el óxido, pero en dosis elevadas también puede favorecer la aparición de diarrea. Por su parte, el glicinato y el bisglicinato suelen presentar una mejor tolerancia digestiva, aunque generalmente tienen precios más elevados.

Otras variedades, como el malato, el taurato y el treonato, se promocionan por sus supuestos beneficios sobre la energía, la salud cardiovascular y la memoria. Sin embargo, la evidencia científica en humanos todavía es insuficiente para establecer ventajas específicas.

Cuándo no conviene tomar suplementos de magnesio

Los efectos adversos más frecuentes asociados con la suplementación son la diarrea, las náuseas y los dolores abdominales. Además, las personas con problemas renales deben evitar consumir estos productos sin autorización médica, debido al riesgo de acumulación del mineral.

El magnesio también puede interferir con la absorción de determinados antibióticos y medicamentos utilizados para tratar la osteoporosis. Por eso, es importante consultar con un profesional antes de incorporarlo, especialmente cuando se realizan tratamientos farmacológicos.

Al momento de evaluar un suplemento, resulta fundamental verificar la cantidad de magnesio elemental que contiene cada dosis y no solamente el peso total del compuesto, de acuerdo informó iProfesional. La prioridad debe ser una alimentación variada y la suplementación debe responder a necesidades concretas, en lugar de expectativas generadas por la publicidad o las tendencias de consumo.