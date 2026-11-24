El Gobierno nacional contabilizó a 9.421 personas en situación de calle en Argentina, de las cuales 364 fueron registradas en Entre Ríos, según un relevamiento elaborado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Más de la mitad de la población identificada se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El informe oficial reveló que el 97,68% de las personas relevadas son argentinas y más del 80% son varones. Entre las principales causas que llevaron a estas personas a vivir en la calle se encuentran los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida de empleo.

El operativo abarcó 19 jurisdicciones, dado que no participaron las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego. La iniciativa busca "contar con información confiable, sistematizada y federal que permita superar la histórica dispersión de datos y diseñar políticas basadas en evidencia".

Cuántas personas viven en situación de calle en Entre Ríos y el resto del país

La Ciudad de Buenos Aires encabeza el relevamiento con 5.176 personas registradas, una cifra que supera a la suma de todas las provincias participantes, donde se contabilizaron otras 4.245 personas en situación de calle.

Entre los distritos provinciales, Santa Fe concentra la mayor cantidad de casos, con 1.328, seguida por Córdoba (588), Mendoza (421), Neuquén (401) y Entre Ríos (364). Completan los primeros lugares Salta (221), Tucumán (159), Río Negro (149) y Chaco (121).

Por debajo de los cien casos se ubicaron San Juan (95), Misiones (81), San Luis (68), Corrientes (63), Jujuy (55), Chubut (49), Santa Cruz (41), Catamarca (25) y La Pampa (16).

El perfil de las personas en situación de calle

Según los datos oficiales difundidos por Agencia Noticias Argentinas, los varones representan el 81,7% de la población relevada, mientras que las mujeres constituyen el 16,4%. En el 1,9% restante no pudo determinarse esa información.

Respecto del lugar donde pernoctaban al momento del operativo, el 61,7% fue registrado en dispositivos de alojamiento transitorio o de primer acercamiento en CABA, mientras que el 38,3% se encontraba a la intemperie en la vía pública.

En cuanto a las edades, los datos correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires indican que el 77,17% tiene entre 19 y 59 años, el 11,80% tiene 60 años o más y el 9,87% corresponde a niños, niñas y adolescentes.

Cuáles son las principales causas de la situación de calle

El documento oficial sostiene que "la situación de calle debe comprenderse como un fenómeno multicausal, donde factores estructurales, como la precariedad laboral y de ingresos, se entrelazan con problemáticas vinculares y trayectorias individuales".

A partir de las entrevistas realizadas, los conflictos familiares, el consumo problemático y la pérdida de trabajo fueron identificados como los motivos más mencionados por las personas encuestadas.

Asimismo, el 58,6% declaró haber atravesado al menos una experiencia previa en situación de calle, mientras que para el 32% era la primera vez. Otro dato significativo es que el 34,09% de los entrevistados lleva más de dos años en esa condición.

El alcance del relevamiento nacional

Desde la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia destacaron que el operativo "dejó atrás un enfoque fragmentado y predominantemente asistencial para dar lugar a una política estructural".

El organismo también precisó que "el Estado nacional no sustituye a las jurisdicciones en la prestación directa de estos servicios, sino que cumple un rol de coordinación, estandarización, seguimiento y asistencia técnica".

Los resultados constituyen una base de información para el diseño de políticas públicas, aunque no representan la totalidad de las personas en situación de calle del país debido a la ausencia de cinco provincias en el relevamiento.