Paro docente en Entre Ríos: AGMER aseguró una adhesión de hasta el 75%.

En el marco del paro docente de 48 horas en Entre Ríos, la secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, realizó un balance de la primera jornada de protesta. "Por el turno de la mañana estamos entre un 70 y un 75% de adhesión a la medida de paro", aseguró la dirigente en diálogo con Elonce desde San Salvador.

La estimación del sindicato contrasta con el relevamiento difundido por el Consejo General de Educación (CGE), que informó que más del 80% de los docentes asistió a las escuelas, según su sistema de monitoreo digital en los 17 departamentos entrerrianos.

Fimpel destacó que la medida fue definida a partir de las asambleas escolares, con participación de trabajadores afiliados y no afiliados al sindicato. Además, ratificó la unidad del frente gremial docente.

Lía Fimpel, secretaria adjunta de AGMER (Elonce)

AGMER cuestionó el cierre de la paritaria docente

La dirigente recordó que los cuatro sindicatos rechazaron la última propuesta salarial del Ejecutivo provincial. "Es un rechazo genuino de la docencia en toda la provincia porque el salario no alcanza", sostuvo.

Asimismo, cuestionó que los incrementos otorgados no alcancen de igual manera a todos los trabajadores activos y jubilados, y advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Respecto de la relación con el Gobierno, Fimpel aseguró que no hubo nuevos contactos tras la suspensión de la audiencia prevista para el viernes pasado. "Queremos seguir discutiendo y vamos a hacerlo por todos los medios posibles", manifestó.

(Gentileza Elonce)

La escuela itinerante continuará su recorrido por Entre Ríos

En simultáneo con la primera jornada de paro, la Escuela Itinerante Entrerriana llegó a San Salvador, donde participaron docentes, jubilados, estudiantes e integrantes de otras organizaciones.

Fimpel destacó la repercusión de la iniciativa en las distintas localidades y anticipó que el próximo viernes la propuesta continuará su recorrido en Nogoyá.

Finalmente, la secretaria adjunta ratificó la continuidad de los reclamos por mejoras salariales, laborales y edilicias. "La lucha sigue, no se termina, la docencia está de pie", expresó.