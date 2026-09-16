Qué efectos tiene la glucemia en el cuerpo y cuáles son los valores de alerta

Efectos de la glucemia en el cuerpo y valores de alerta

Los efectos de la glucemia en el cuerpo y sus valores de alerta resultan claves para detectar a tiempo la prediabetes y reducir el riesgo de que evolucione hacia una diabetes tipo 2. El médico Jorge Tartaglione explicó que medir el azúcar en sangre permite conocer el estado metabólico y adoptar medidas preventivas.

La glucosa constituye una de las principales fuentes de energía del organismo. La insulina permite que ingrese en las células para ser utilizada, pero cuando el cuerpo no produce suficiente hormona o no responde adecuadamente a ella, el azúcar comienza a acumularse en la sangre.

Si esa elevación se mantiene durante períodos prolongados, puede afectar los vasos sanguíneos y distintos órganos. Por ese motivo, los controles médicos permiten detectar alteraciones incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes.

Cuáles son los valores de glucemia

Tartaglione señaló que la glucemia en ayunas debe ubicarse por debajo de los 100 miligramos por decilitro. “La glucemia en ayunas tiene que ser debajo de 100”, sostuvo durante su participación en LN+.

Los valores comprendidos entre 100 y 125 mg/dl pueden corresponder a prediabetes. Una medición de 126 mg/dl o más se encuentra dentro del rango diagnóstico de diabetes, aunque generalmente debe ser confirmada mediante una segunda prueba cuando no existen síntomas claros.

En una prueba de tolerancia oral a la glucosa, el resultado obtenido dos horas después de ingerir una solución específica se considera normal cuando es inferior a 140 mg/dl. Entre 140 y 199 mg/dl indica prediabetes, mientras que un valor igual o superior a 200 mg/dl se encuentra en el rango de diabetes, según los criterios del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales.

“Si es de 100 a 125, algo está trabajando mal”, advirtió el especialista. Frente a estos resultados, indicó que el profesional puede solicitar una medición de hemoglobina glicosilada para conocer el promedio de glucosa de los últimos tres meses.

Claves para prevenir la diabetes (foto archivo)

Para qué sirve la hemoglobina glicosilada

La prueba de hemoglobina glicosilada, también denominada HbA1c, no refleja únicamente lo ocurrido durante las horas previas al análisis. Su resultado permite estimar cómo se comportó el azúcar en sangre durante aproximadamente tres meses.

De acuerdo con los valores de referencia, un resultado inferior al 5,7% se considera normal; entre 5,7% y 6,4% corresponde al rango de prediabetes, y un 6,5% o más puede indicar diabetes. El diagnóstico debe ser evaluado y confirmado por un profesional, ya que determinadas condiciones de salud pueden alterar la precisión del examen.

Tartaglione remarcó que la detección temprana es importante porque una parte de las personas con prediabetes desarrolla posteriormente diabetes. “El 70% lo desarrolla a lo largo de su vida”, afirmó al describir el riesgo de progresión cuando no se adoptan medidas preventivas.

Actividad física, alimentación y peso corporal

El médico comparó el funcionamiento de la insulina con una llave que permite el ingreso de energía a las células. Cuando aparece resistencia a esa hormona, el organismo necesita producir una mayor cantidad para mantener controlada la glucosa.

“La única manera de destrabar la cerradura es actividad física”, expresó Tartaglione. También recomendó mantener una alimentación equilibrada, controlar el peso corporal y consultar con profesionales para establecer un plan adecuado a cada persona.

La actividad física regular y el descenso de peso, cuando está indicado, pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, la alimentación, la intensidad del ejercicio y los objetivos deben adaptarse a la edad, los antecedentes clínicos y las condiciones particulares del paciente.

Efectos de la glucemia en el cuerpo y valores de alerta (archivo Elonce)

Los medicamentos requieren indicación médica

Durante su explicación, Tartaglione mencionó a la metformina y la tirzepatida entre las herramientas farmacológicas disponibles para determinados pacientes. No obstante, estos medicamentos no deben utilizarse sin evaluación, prescripción y seguimiento profesional.

La tirzepatida cuenta con indicaciones específicas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, bajo otra presentación y criterios determinados, para el control crónico del peso en adultos con obesidad o sobrepeso y afecciones asociadas. Su utilización debe acompañarse de alimentación adecuada y actividad física, según precisó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

“Lo importante es no asustarte. Pedirte un análisis una vez por año; tenés que saber tu glucemia”, concluyó Tartaglione. La periodicidad de los controles, de todos modos, debe determinarse durante la consulta médica de acuerdo con los factores de riesgo y los antecedentes de cada persona.