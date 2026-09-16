Allanamientos en barrio San Agustín: clausuraron una vinoteca y secuestraron cocaína

Dos allanamientos realizados en el barrio San Agustín de Paraná terminaron con una persona detenida, el secuestro de dosis de cocaína y la clausura de una vinoteca. Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de una investigación por presunto microtráfico de drogas.

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos y fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Paraná, a cargo del juez Eduardo José Ruhl.

También intervino la Fiscalía especializada encabezada por Santiago Alfieri. Las medidas se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre las calles Don Segundo Sombra y El Palenque, entre El Rodeo y La Cautiva.

Una vinoteca terminó clausurada

Durante los procedimientos en el barrio San Agustín, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM y dosis de clorhidrato de cocaína que serán incorporadas como elementos de interés para la causa.

Además, una persona fue detenida y quedó a disposición de la Justicia. La información oficial no precisó su identidad ni detalló cuál sería el grado de participación que se le atribuye dentro de la investigación.

Uno de los puntos allanados funcionaba como vinoteca y, como consecuencia del procedimiento, se dispuso la clausura del comercio. Hasta el momento no se brindaron mayores detalles sobre la vinculación específica del establecimiento con los hechos investigados.

Investigación bajo la Ley de Microtráfico

Las actuaciones se desarrollaron bajo los alcances de la Ley Provincial Nº 10.566, que permite la intervención de la Justicia provincial en investigaciones relacionadas con la comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

La causa continúa con el análisis de los elementos secuestrados, particularmente los teléfonos y tarjetas SIM, que podrían aportar información sobre contactos, comunicaciones y otros movimientos vinculados con la investigación.

Los procedimientos contaron con la participación de efectivos de la División Antidrogas y Operaciones, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

Despliegue policial en la zona

También intervino el Cuerpo de Operaciones Especiales, dependiente de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública, que brindó apoyo táctico durante los allanamientos.

La presencia policial se concentró en distintos puntos del barrio San Agustín, donde se concretaron las medidas judiciales y posteriormente se procedió al traslado de la persona detenida y de los elementos incautados.

La investigación permanecerá ahora en manos de la Fiscalía y del Juzgado interviniente, que deberán determinar el alcance de las pruebas obtenidas y resolver los próximos pasos de la causa.