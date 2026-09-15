Cinco allanamientos por una supuesta estafa de $30 millones: secuestraron cheques y dispositivos

Cinco allanamientos por una supuesta estafa de aproximadamente 30 millones de pesos fueron realizados en las provincias de Chaco y Santa Fe, en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de La Paz.

La causa se inició por la adquisición de dos tinglados que habrían sido abonados mediante cheques presuntamente apócrifos. A partir de las averiguaciones, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz concretó las medidas judiciales.

Los procedimientos se desarrollaron en las localidades de Villa Ángela, Chaco, y Sauce Viejo, Santa Fe, con la colaboración de las fuerzas policiales de ambas provincias.

Qué secuestraron durante los procedimientos

En los allanamientos efectuados en Villa Ángela, los investigadores secuestraron cajas de dispositivos celulares, una tablet, facturas de compra, un talonario de remitos y resúmenes de cuenta.

Además, fueron encontrados cuatro cheques presuntamente apócrifos, elementos que serán incorporados a la investigación. En cambio, los procedimientos realizados en Sauce Viejo tuvieron resultado negativo.

Las actuaciones continuaban bajo intervención de la Fiscalía de La Paz y con conocimiento de los juzgados de Garantías correspondientes a las jurisdicciones involucradas.