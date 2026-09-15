Boca empató con San Pablo y se clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana

REDACCIÓN ELONCE
Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Leandro Lozano adelantó al Xeneize y Domingos Duarte empató sobre el final. Tras el 1-0 en la Bombonera, el equipo de Arruabarrena ganó 2-1 en el global.
Boca Juniors se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 ante San Pablo en el estadio Morumbí. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sufrió en el cierre, pero hizo valer el 1-0 conseguido en La Bombonera y se quedó con la serie por 2-1 en el resultado global.
Leandro Lozano convirtió el gol del conjunto argentino a los 60 minutos del encuentro y amplió la diferencia en la eliminatoria. Cuando parecía que el Xeneize se llevaba también la victoria en Brasil, Domingos Duarte apareció a los 88 minutos para establecer el empate definitivo.
El conjunto brasileño buscó la remontada durante los últimos minutos y obligó a Boca a resistir hasta el cierre. Sin embargo, el empate le alcanzó al equipo argentino para meterse entre los cuatro mejores del certamen continental y asegurarse un cruce frente a Vasco da Gama.
Montero sostuvo a Boca en el primer tiempo
La primera mitad terminó sin goles y tuvo a San Pablo como el equipo que generó las situaciones de mayor peligro. Boca intentó cerrar los espacios y administrar la ventaja conseguida en Buenos Aires, mientras el local buscó acelerar ante la necesidad de igualar la serie.
Una de las acciones más importantes ocurrió a los 37 minutos, cuando Álvaro Montero protagonizó una gran intervención. El arquero reaccionó ante un cabezazo a quemarropa, desvió la pelota con una mano y el balón terminó golpeando en el travesaño antes de que la defensa completara el despeje.
Boca, por su parte, tuvo dificultades para generar peligro durante esa etapa. Leandro Paredes probó desde larga distancia sobre el cierre del primer tiempo, aunque su remate salió desviado. Así, el 0-0 acompañó a los equipos al descanso y mantuvo al Xeneize en ventaja en el global.
Lozano golpeó en el momento justo
El partido cambió a los 60 minutos. Leandro Lozano aprovechó una desatención defensiva de San Pablo, atacó el espacio y quedó mano a mano con Rafael. El lateral definió ante la salida del arquero y puso el 1-0 para Boca, resultado que estiraba a dos goles la ventaja del conjunto argentino en la serie.
San Pablo respondió con cambios y buscó rápidamente el empate. A los 67 minutos llegó a convertir, pero la jugada fue anulada por una posición adelantada previa y la decisión tomada en el campo fue posteriormente ratificada por el VAR.
Con el paso de los minutos, Arruabarrena también movió el banco para intentar sostener el resultado. Sebastián Villa ingresó por Alan Velasco, mientras que posteriormente Tomás Belmonte reemplazó a Milton Delgado y Ángel Romero hizo lo propio por Leonel Flores.
San Pablo empató sobre el final
Boca incluso tuvo una oportunidad para sentenciar definitivamente la eliminatoria a los 79 minutos. Miguel Merentiel recibió cerca del área y sacó un remate de derecha que terminó desviado.
El local continuó buscando y encontró el empate cuando transcurrían 88 minutos. Domingos Duarte logró imponerse en el juego aéreo y conectó un cabezazo cruzado que venció a Montero para establecer el 1-1, lo que generó suspenso en los instantes finales.
El árbitro adicionó siete minutos y Boca debió defender la ventaja global hasta el último instante. San Pablo intentó llevar el partido hacia el área visitante, pero no consiguió el segundo tanto que necesitaba para forzar una definición.
Boca enfrentará a Vasco da Gama
El pitazo final desató el festejo del plantel xeneize, que consiguió superar una exigente serie frente al conjunto paulista. El triunfo por 1-0 obtenido en La Bombonera terminó siendo decisivo: con el empate 1-1 en Brasil, Boca cerró los cuartos de final con un global de 2-1.
De esta manera, el equipo de Arruabarrena avanzó a las semifinales y continuará su camino en la Copa Sudamericana ante otro rival brasileño.
Vasco da Gama será el próximo adversario de Boca y ambos equipos disputarán una serie de ida y vuelta por un lugar en la final del certamen continental.