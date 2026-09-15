Sergio Kneeteman: “El peronismo tiene una crisis de liderazgo muy importante”

El secretario de Comunicación y Prensa de Entre Ríos, Sergio Kneeteman, destacó el interés del gobernador Rogelio Frigerio por la comunicación, reconoció que existe una marcada centralidad en su figura y se refirió al escenario político provincial rumbo a las elecciones de 2027.

En un extenso diálogo con el programa Plaza Mansilla que se emite por ELONCE Radio & Stream FM 98.7, sostuvo que Frigerio participa personalmente de las redes sociales y las consultas que recibe. Además, señaló que exige a sus funcionarios una mayor presencia pública.

La situación del peronismo

Kneeteman rechazó las versiones sostenidas por algunos sectores del peronismo sobre una posible proyección nacional de Frigerio en 2027 y pidió que la oposición concentrara su atención en su reorganización interna.

“Yo le digo al peronismo que se preocupe por solucionar los problemas que tiene hoy. Es un partido que tiene una crisis de liderazgo muy importante y se nota con claridad”, afirmó.

A continuación, vinculó esa situación con la pérdida del gobierno provincial después de dos décadas. “Era fácil desde el Gobierno poner un heredero. Después de Busti siguió Urribarri; Urribarri le dijo a Bordet ‘sos vos’ y lo hizo gobernador. Luego Bordet puso a Cresto. A esa hegemonía de 20 años, con gobernadores que se heredaban y todos de Concordia, vino Frigerio a romperla”, sostuvo.

"Por eso, le digo al peronismo, que se preocupen en ver cómo van a hacer para lograr una alternativa, hoy desde el llano, sin tener un Gobierno provincial", señaló.

Kneeteman consideró que el oficialismo sería evaluado en 2027 por los resultados obtenidos. “En 2023, Rogelio era una esperanza. En 2027, si es candidato, será lo que hizo, lo que concretó, lo que transformó y lo que logró. A mí me preocupa llegar con la gestión en el mejor momento”, remarcó.

PLAZA MANSILLA - Sergio Kneeteman - secretario de Comunicación y Prensa de la provincia

El radicalismo dentro del frente

Finalmente, el dirigente afirmó que la UCR permanecía integrada al oficialismo provincial y relativizó las críticas internas.

“Veo al radicalismo absolutamente ordenado. Es un partido democrático, donde todo se debate, se discute y está en revisión, pero son muy marginales las voces que se manifiestan en contra”, evaluó.

Para Kneeteman, la prioridad del partido debía ser ampliar el frente y contribuir desde la gestión, la Legislatura y los municipios. “En general hay una conformidad enorme con las transformaciones, los cambios y los resultados que está obteniendo esta gestión”, concluyó.