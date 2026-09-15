Bordet impulsa suspender por 180 días embargos y ejecuciones a familias endeudadas

El endeudamiento de las familias comenzó a ser analizado este martes por las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados, donde se pusieron en discusión proyectos de distintas fuerzas políticas. Entre ellos se encuentra una iniciativa del diputado entrerriano Gustavo Bordet (Unión por la Patria), que propone declarar la emergencia financiera y suspender determinadas ejecuciones durante 180 días.

Bordet, vicepresidente de la Comisión de Finanzas, planteó que la medida busca otorgar un período excepcional para que los hogares puedan reorganizar sus obligaciones. “Las familias no pueden seguir esperando mientras sus ingresos pierden capacidad y las deudas se acumulan”, sostuvo el exgobernador entrerriano.

El proyecto, identificado como expediente 1396-D-2026 y presentado el 14 de abril, fue girado a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor. La propuesta contempla suspender durante seis meses ejecuciones judiciales, extrajudiciales, administrativas y fiscales vinculadas con determinadas deudas, además de medidas cautelares como embargos e inhibiciones.

A quiénes alcanzaría la propuesta

La iniciativa está destinada a personas físicas cuyos ingresos no superen los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y a monotributistas comprendidos hasta la categoría G. El objetivo planteado por su autor es evitar que situaciones de sobreendeudamiento deriven en la pérdida del patrimonio familiar.

Bordet aclaró que la propuesta no busca eliminar las obligaciones asumidas. “No estamos planteando desconocer los derechos de los acreedores. Estamos planteando una herramienta excepcional para que las familias puedan ordenar sus deudas y evitar que una dificultad económica se transforme en una situación irreversible”, explicó.

El debate no se limita al proyecto del legislador entrerriano. Las comisiones tienen bajo análisis diferentes iniciativas relacionadas con el sobreendeudamiento, entre ellas propuestas de emergencia financiera, programas de desendeudamiento y mecanismos de reestructuración de obligaciones.

El planteo de Bordet sobre el endeudamiento

Para el diputado, el crecimiento de las deudas de los hogares está relacionado con la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos y las dificultades para afrontar gastos cotidianos mediante recursos propios. Esa interpretación forma parte de los argumentos políticos con los que defendió su iniciativa.

“La política tiene que estar donde están los problemas de la gente. Si millones de familias están endeudadas para llegar a fin de mes, el Congreso tiene la responsabilidad de discutir soluciones”, afirmó Bordet durante el inicio del tratamiento en comisiones.

El legislador también cuestionó que las ejecuciones sean la única respuesta ante las obligaciones impagas y sostuvo que una judicialización extendida podría afectar el patrimonio de los hogares, además del consumo y la actividad económica. El proyecto deberá continuar ahora su recorrido en las comisiones antes de quedar en condiciones de avanzar hacia el recinto.