Tour de compras: comerciantes entrerrianos viajan dos veces por semana en busca de mejores precios

REDACCIÓN ELONCE
Un tour de compras parte dos veces por semana desde Entre Ríos hacia Lomas de Zamora con unos 40 a 45 pasajeros. Comerciantes, emprendedores y particulares realizan el viaje para conseguir mercadería a mejores precios. “Vale la pena”, aseguró la organizadora.
Un tour de compras reúne dos veces por semana a comerciantes, emprendedores y particulares de diferentes localidades de Entre Ríos que viajan hacia Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, para buscar mercadería y conseguir mejores precios. Los contingentes llegan a completar colectivos de entre 40 y 45 pasajeros y realizan el recorrido durante la noche para disponer de unas cinco horas destinadas a las compras.
Marta Regner, organizadora de los viajes desde hace más de una década, explicó que la propuesta apunta principalmente a quienes necesitan abastecer sus negocios o emprendimientos.
Los pasajeros se incorporan al recorrido desde distintas localidades entrerrianas. “Completo sería entre 40 y 45. Llevamos de Paraná, Crespo, Ramírez, Aranguren, Hernández, Nogoyá, Sola, Rosario del Tala, Mansilla, hasta Gualeguay tenemos pasajeros. Vamos completando el micro hasta llegar allá”, detalló Regner.
Cinco horas para comprar y emprender el regreso
La dinámica implica viajar durante la noche, llegar durante la madrugada a Buenos Aires y dedicar varias horas a recorrer los puntos de venta. Después, el contingente emprende inmediatamente el regreso hacia Entre Ríos.
“Llegamos mañana a la mañana, compramos, estamos cinco horas comprando y después regresamos. Mañana, más o menos a este mismo horario, depende siempre de la ruta y de cómo esté el tráfico, estamos otra vez con la gente acá de vuelta”, explicó la organizadora.
Aunque una parte importante de los pasajeros son comerciantes, el servicio también es utilizado por emprendedores que comercializan productos a través de redes sociales y por particulares. “La mayoría tiene locales propios, también hay gente que vende por las redes. Familias a las que les conviene pagar un pasaje, ir a renovar su stock”, señaló.
Más de una década de viajes
Regner lleva más de 10 años organizando este tipo de recorridos y actualmente realiza dos salidas semanales. Los contingentes se renuevan, aunque existen pasajeros habituales que vuelven cada dos semanas para reponer mercadería.
“Después de la pandemia empezaron con pedidos, cosas que nosotros también hacemos, traemos pedidos de allá. Mucha gente se empezó a animar nuevamente a viajar”, explicó.
Consultada sobre si todavía resulta conveniente afrontar el viaje, la organizadora respondió: “Sí, vale la pena. Hay días que nos toca lluvia, calor, tenemos de todo: cortes de ruta, niebla. Pero vale la pena”.
La próxima salida, según anticipó, será el viernes con otro contingente. “Se va renovando la gente semana a semana. Cada 15 días siempre vuelven los mismos. Ya tenemos nuestros grupitos de pasajeros”, comentó.
Conductores con experiencia en las rutas
Daniel Falco, uno de los choferes, contó que lleva 11 años trabajando con la empresa y alrededor de 25 años vinculado al transporte turístico. “No solamente hacemos tour de compras, hacemos turismo, aparte trabajamos en otras empresas. Hace 11 años que estoy con esta empresa y hace 25 que estoy arriba del turismo, así que vamos por varios lugares”, señaló.
El conductor explicó que el recorrido atraviesa diferentes puntos antes de ingresar a la provincia de Buenos Aires. “Entramos por Zárate, pasamos por Gualeguay, Ceibas, agarramos la Ruta 14 para llegar a Zárate, Campana, Escobar y Buenos Aires”, detalló.
Los choferes se alternan durante el extenso recorrido para garantizar el descanso. Mientras uno conduce en el viaje de ida, el otro descansa para hacerse cargo del regreso. Además, según explicaron, el vehículo cuenta con seguimiento satelital durante el trayecto.
Comerciantes, emprendedores y particulares
La modalidad no está destinada exclusivamente a propietarios de comercios. También participan personas que comercializan productos mediante redes sociales y pasajeros particulares que aprovechan el viaje para realizar sus propias compras.
La organizadora destacó que después de la pandemia volvió a crecer el interés por viajar personalmente para seleccionar los productos, pese a que también existe la posibilidad de realizar pedidos a distancia.
Regner resumió la experiencia con una invitación a quienes todavía no realizaron uno de estos viajes: “Tienen que intentarlo porque vale la pena”. Así, dos veces por semana, decenas de entrerrianos parten hacia Buenos Aires para abastecer sus comercios y emprendimientos o realizar compras particulares buscando diferencias de precios.