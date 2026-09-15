“Estamos devastados”: una pareja fue desalojada del Thompson y denunció que perdió sus pertenencias

REDACCIÓN ELONCE
Una pareja fue desalojada en inmediaciones del Thompson, donde había armado una precaria estructura para resguardarse. Uno de los afectados aseguró a Elonce que retiraron mercadería, ropa y abrigos, y pidió ayuda ante la situación que atraviesan.
Una pareja fue desalojada en inmediaciones del Thompson, en Paraná, durante un procedimiento realizado este martes por la tarde. Gastón, uno de los afectados, contó a Elonce que desde hacía aproximadamente un año permanecían en el sector y afirmó que durante la intervención les retiraron diferentes pertenencias.
El hombre explicó que ambos atravesaban una delicada situación económica y que habían construido una pequeña estructura para tener un lugar donde resguardarse. “Estamos pasando por una crisis por las inundaciones, el clima, todo, y nos armamos una cabañita para sostenernos porque no tenemos nada, perdimos todo”, relató.
Según manifestó, llevaban varios meses trabajando para mejorar ese espacio. En ese sentido, cuestionó el procedimiento y aseguró: “Control Urbano no trajo ni siquiera un permiso, algo para justificar, entrar y decirnos que juntemos nuestras cosas y no podemos estar acá”.
Afirmó que les retiraron ropa, abrigos y mercadería
Durante el operativo, según la versión brindada por Gastón, les retiraron elementos que habían conseguido para afrontar sus necesidades cotidianas. “Nos están llevando lo poco que tenemos, la mercadería, los abrigos, nuestra ropa”, sostuvo ante Elonce.
El entrevistado aseguró que no era la primera vez que atravesaban una situación similar y afirmó que intentaban subsistir mediante diferentes tareas realizadas en la zona. “Estamos cuidando coches en el playón acá en la bajada del Thompson. Yo estoy a cargo de las lanchas, ayudar a bajarlas, subirlas, todo a voluntad lo hacemos”, explicó.
Además, remarcó que buscaban mantener limpio y ordenado el sector donde permanecían. “Nosotros acá no estamos haciendo daño, no estamos robando, no estamos haciendo nada malo. Simplemente estamos cuidando, estamos limpiando, estamos tratando de mantener un orden”, expresó.
Llevaban cerca de un año en el lugar
Al ser consultado sobre cuánto tiempo hacía que permanecían en inmediaciones del Thompson, Gastón indicó: “Hace un año estamos, más o menos”. También explicó que recibían colaboración de personas que concurrían habitualmente a la zona costera.
El hombre contó que algunas personas les acercaban elementos para acondicionar el lugar. Al mencionar a una de ellas, destacó: “Nos trae toldo, nos trae lo que puede para ayudarnos”. Según señaló, esas colaboraciones resultaban importantes debido a las dificultades económicas que atravesaban.
Gastón también se refirió a la situación familiar de su compañera y explicó que intentaban salir adelante para poder recomponer su entorno. “Estamos tratando de unir la familia, que es lo más importante, haciendo lo que podemos para ganarnos la vida”, expresó.
El pedido de ayuda tras el desalojo
Durante la entrevista con Elonce, Gastón se mostró profundamente afectado por lo sucedido. “Ya me supera la situación. Estoy devastado, ya no doy más”, manifestó al describir cómo atravesaba el momento.
Asimismo, indicó que dependían principalmente de la colaboración voluntaria de quienes transitaban por el sector. “Lo único que podemos pedir es ayuda voluntaria. Nos están ayudando porque estamos rebuscando para comer, para poder comprar algún toldito, algo para resguardarnos del frío”, explicó.
Tras el desalojo, la pareja solicitó colaboración para afrontar sus necesidades inmediatas y recuperar algunos de los elementos que utilizaba para resguardarse. Las circunstancias relatadas sobre el procedimiento y el retiro de las pertenencias corresponden al testimonio brindado por Gastón a Elonce.