Asamblea Ciudadana Vecinalista reclamó respuestas por el transporte y sumó otros planteos

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista volvió a reunirse este lunes y puso el foco en las dificultades del transporte urbano y metropolitano. También abordó reclamos por viviendas del IAPV y el acceso público al río. Referentes brindaron detalles a Elonce.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista realizó este lunes un nuevo encuentro en Paraná, con representantes de distintos barrios que expusieron problemáticas vinculadas principalmente con el transporte público. Además, analizaron situaciones relacionadas con viviendas del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el acceso a sectores de la costa.
Fernández explicó a Elonce que una de las principales preocupaciones estuvo relacionada con el funcionamiento de los colectivos. “Hoy estamos tratando el tema del transporte con muchas vecinales y se complicó de vuelta”, señaló.
En ese marco, el referente cuestionó el servicio que presta la empresa y las respuestas recibidas ante los inconvenientes. “Estamos poniendo en tela de juicio a la empresa porque no tenemos una respuesta clara sobre el servicio que está dando en la ciudad. Estamos cuestionando esa falta de servicio y de respuesta a los vecinos”, sostuvo.
Las vecinales relevarán los problemas del transporte
Fernández indicó que los cuestionamientos también alcanzaron al municipio. “También estamos cuestionando a la Municipalidad porque las respuestas que hemos tenido no fueron muy claras. Siempre nos han dicho que está mejorando, pero necesitamos que la empresa dé una respuesta más clara sobre por qué están funcionando así las cosas”, manifestó.
Ante esta situación, la Asamblea propuso que cada comisión vecinal realice un relevamiento de las dificultades que enfrentan los usuarios en su sector. Posteriormente, buscarán presentar esa información tanto ante la empresa prestadora como ante las autoridades municipales.
“Ya conocemos bastante cuáles son los problemas, pero queremos que cada vecinal nos traiga cuál es el inconveniente que tiene en su territorio, por donde circulan los colectivos o donde no circulan”, explicó Fernández. “Queremos conocer cuáles son las falencias para trasladarlas y planteárselas tanto a la empresa como a la Municipalidad. Queremos que los problemas se solucionen; estamos ante una situación de gravedad importante”, agregó.
Reclamos vinculados con viviendas del IAPV
Otro de los temas abordados estuvo relacionado con familias adjudicatarias de viviendas del IAPV. Alicia Glauser señaló que la organización recibió reclamos de vecinos que mantienen cuotas atrasadas y atraviesan dificultades económicas.
“Estamos recibiendo quejas de los barrios del IAPV, donde les están queriendo cobrar cuotas atrasadas a vecinos que no tienen trabajo, que han quedado sin empleo o que están trabajando con bajos salarios y no han podido pagar”, explicó.
Glauser adelantó que buscarán mantener conversaciones con el organismo provincial para conocer la situación y plantear los casos recibidos. “Si bien es cierto que no hay que dejar de pagar, si no tenés con qué pagar, lógicamente hay que hacer consideraciones”, sostuvo.
El acceso público al río, otro de los planteos
La situación de la costa también formó parte de la agenda. Los representantes vecinalistas plantearon dificultades para acceder libremente a determinados sectores y reclamaron condiciones que permitan a los ciudadanos disfrutar del río.
Glauser sostuvo que existen espacios cuyo acceso estaría condicionado por instalaciones de clubes y otras actividades. “Queremos que todos tengamos el mismo derecho de ir al agua como fue toda la vida y hoy nos sentimos excluidos”, manifestó.
En ese sentido, reclamó una intervención del municipio para garantizar el acceso. “Se han apropiado de una manera extraordinaria los clubes que están. No estoy en contra de los clubes, pero si vos no tenés un carnet, que es caro, no entrás al río”, afirmó.
Finalmente, Glauser consideró que la Municipalidad debería avanzar sobre esta problemática: “El municipio es el que regula y debería estar en ese tema para que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos”.