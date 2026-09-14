La Selección Argentina de sóftbol va por una medalla en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina de sóftbol se prepara para competir como local en los Juegos Suramericanos, que tendrán a Paraná como escenario de la disciplina. El seleccionado masculino comenzará su participación el lunes 21 de septiembre y jugará hasta el viernes 25 en el estadio Nafaldo Cargnel, con entrada libre y gratuita.

Duilio Scialocomo, jefe del equipo argentino, dialogó con Elonce y explicó cómo será el certamen. “Estamos en la puesta a punto final del equipo porque empezamos a competir el próximo lunes 21 hasta el 25. Nos toca Bolivia, Perú y Venezuela. Es un torneo que se va a hacer a doble ronda y después los dos primeros van a disputar el oro y los otros dos el bronce sudamericano”, detalló.

Antes de la competencia masculina será el turno de la Selección Argentina femenina, que comenzará su participación este martes. De esta manera, Paraná tendrá varios días de actividad internacional con la presencia de seleccionados de distintos países del continente.

El estadio se renovó para los Juegos Suramericanos

El estadio mundialista Nafaldo Cargnel fue acondicionado para recibir la competencia y, entre las mejoras realizadas, se renovó el sistema de iluminación. En total fueron instalados 40 nuevos reflectores LED para poner a punto el escenario.

“El estadio, entre otras cosas, renovó su luminaria por luminaria LED, con un aporte de la provincia a través de Enersa. Se hizo presente el gobernador y otras autoridades, y los chicos aprovecharon para hacer un entrenamiento de noche para probar las luces”, explicó Scialocomo.

El jefe del equipo destacó, además, la relevancia deportiva del certamen para Argentina. “Es de las competencias más importantes que tenemos nosotros. Ya tuvimos el Panamericano a principio de año y ahora cerramos con los Juegos Sudamericanos. Va a ser de entrada libre y gratuita, así que pueden ir a apoyar a los equipos nacionales en busca de una medalla”, invitó.

La motivación de jugar como local

Lucio Retamar, integrante de la Selección Argentina, resaltó especialmente la posibilidad de afrontar un torneo internacional frente al público paranaense. Para el jugador, competir en su ciudad representará una motivación adicional.

“Que se hagan acá en nuestra ciudad, que sea de local, es hermoso. El apoyo de toda la gente, todo ese calor del estadio. La verdad que es hermoso que sea acá en Paraná”, expresó Retamar.

El jugador también recordó el antecedente reciente del Panamericano disputado en Colombia. “En febrero tuvimos un Panamericano en Colombia, estuvimos ahí de ganarlo y ahora que tengamos este torneo acá en Paraná es muy lindo”, agregó.

Venezuela, el campeón mundial y rival directo

Uno de los partidos más esperados será frente a Venezuela, vigente campeón mundial y una de las principales potencias de la disciplina. Argentina lo enfrentará durante la primera jornada de competencia.

“Venezuela es nuestro rival directo en estos juegos. Es un rival durísimo. Vienen de hacer un muy buen torneo. En el Panamericano tampoco la tuvimos fácil, fue un juego durísimo”, reconoció Retamar.

De cara al desafío contra el campeón del mundo, el jugador aseguró: “Vamos a estar con todas las luces, con todas las pilas contra Venezuela”. El encuentro aparece como uno de los principales atractivos del programa deportivo que tendrá Paraná.

Una Selección en proceso de recambio

Retamar también analizó el presente del combinado argentino y consideró que atraviesa una etapa de renovación generacional, con jugadores jóvenes que comienzan a ganar protagonismo dentro del plantel.

“Yo creo que es un momento de recambio. En el Panamericano ya estábamos con gente joven que entra y jugadores más grandes que salen”, explicó.

Además, Argentina sufrió dos bajas importantes por lesión antes del inicio de los Juegos. “Tuvimos el infortunio de que se lesionaron dos jugadores muy importantes, pero a la vez le da la oportunidad a otro chico de jugar este torneo con la Selección y que lo dé por la camiseta”, sostuvo.

Cuándo juega la Selección Argentina

El seleccionado masculino debutará el lunes 21 de septiembre con una doble presentación. El primer compromiso será desde las 18 ante Bolivia y, posteriormente, a las 20.30, Argentina enfrentará a Venezuela, vigente campeón mundial.

La competencia continuará hasta el viernes 25 y Perú será el restante adversario del equipo nacional. Scialocomo indicó que Argentina tendrá principalmente el horario central de las 20.30 para disputar sus encuentros.

Con entrada libre y gratuita, los integrantes de la Selección convocaron al público a acompañarlos desde las tribunas del Nafaldo Cargnel. “Vamos a buscar dejar la bandera en lo más alto”, concluyó Retamar.