Jabes Saralegui podría volver a Boca: el entrerriano es el plan B tras caerse el pase de Galarza

Jabes Saralegui volvió a entrar en los planes de Boca después de que se cayera definitivamente la negociación por Matías Galarza, mediocampista de Talleres. El entrenador Rodolfo Arruabarrena pretende recuperar al futbolista entrerriano, actualmente cedido a Tigre hasta finales de 2026, para fortalecer el mediocampo del Xeneize.

La intención del Vasco surgió ante las dificultades que encontró la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para incorporar a Galarza. Boca contaba con una prórroga en el mercado de pases debido a la grave lesión de Tomás Aranda y buscó aprovecharla para sumar al volante de 24 años.

Sin embargo, las negociaciones con Talleres no prosperaron a pocas horas del vencimiento del plazo. Boca había alcanzado un acuerdo contractual con Galarza, quien además había expresado ante la dirigencia cordobesa su intención de concretar la transferencia, pero los clubes no lograron acercar posiciones económicas.

Por qué se cayó el pase de Galarza a Boca

La primera propuesta del Xeneize habría alcanzado los cuatro millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del mediocampista, pero fue rechazada por Talleres.

El club cordobés posee actualmente el 60% de la ficha de Galarza, mientras que el 40% restante pertenece al Genk de Bélgica, institución que había adquirido al futbolista de Argentinos Juniors en 2022.

Foto: TyC Sports.

Otro punto que complicó las conversaciones estuvo relacionado con Cristian Pavón. Desde Talleres pretendían incorporar a la negociación la deuda de 2,5 millones de dólares que mantiene con Boca por el exdelantero xeneize. Ante la falta de acuerdo y la postura de la dirigencia cordobesa, Boca decidió retirarse de las tratativas.

El entrenador de Talleres había hablado sobre Galarza

Incluso el entrenador de Talleres, Omar De Felippe, había reconocido públicamente las negociaciones después del triunfo de su equipo ante Unión y se había referido a la posibilidad de perder al mediocampista.

“Estamos al tanto de lo de Matías Galarza y Boca. Nosotros queremos que se quede. Pero si la dirigencia y él deciden irse, listo. Es su futuro también”, manifestó el director técnico.

El Vasco quiere otro mediocampista. Foto: Archivo.

Pese a la voluntad del jugador, las conversaciones no llegaron a buen puerto y Boca no sumará a Galarza. Este escenario volvió a poner en consideración a un futbolista formado en el propio club y con raíces entrerrianas.

Jabes Saralegui, nuevamente en los planes de Boca

Ante la imposibilidad de incorporar al volante de Talleres, Arruabarrena pidió recuperar a Jabes Saralegui, quien permanece a préstamo en Tigre hasta el 31 de diciembre.

El mediocampista nacido en General Ramírez ya conoce el mundo Boca: realizó las divisiones inferiores en el club y llegó a Primera antes de salir cedido en busca de mayor continuidad. Ahora, el cuerpo técnico pretende volver a contar con él, publicó TyC Sports.

La dificultad está relacionada con los plazos del mercado. Si Boca no encuentra una vía reglamentaria para interrumpir la cesión e incorporarlo inmediatamente, el regreso deberá esperar hasta finales de año, cuando concluya su préstamo en Tigre.