Gato montés muerto de un tiro: guardafauna pidió denunciar ataques y recomendó "aprender a convivir"

Un gato montés muerto de un disparo fue hallado en una zona rural de Colonia Nueva, en cercanías de Villa Urquiza, departamento Paraná, y el caso comenzó a ser investigado para establecer las circunstancias en las que murió el ejemplar y determinar eventuales responsabilidades. El hecho se conoció luego de que una vecina difundiera un video en redes sociales.

Bruno García, guardafauna de la provincia de Entre Ríos, confirmó a Elonce que la Policía tomó intervención y explicó que se buscaba localizar y examinar el cuerpo para realizar las pericias correspondientes. Según indicó, las imágenes permitían advertir una lesión compatible con un disparo, aunque el análisis veterinario debía establecer con precisión la causa de muerte.

“La Brigada está al tanto de la situación. Están haciendo y buscando las informaciones necesarias para poder determinar cuál fue el motivo y realmente cuál fue la intención que tuvieron con respecto a este hecho”, explicó García, quien remarcó que también resultaba necesario determinar qué ocurrió antes de que el animal fuera exhibido.

Buscan determinar cómo murió el gato montés

El guardafauna señaló que una de las primeras tareas consistía en confirmar mediante pericias si efectivamente el felino había sido baleado. “Presentaba un impacto de bala, porque se pudo apreciar en el video”, sostuvo, aunque aclaró que era indispensable contar con el ejemplar para obtener una conclusión técnica.

“La Policía de la Brigada de Abigeato, sección Paraná, se hizo presente en el lugar. Están en busca del ejemplar para poder ver bien si era un impacto de bala y, de esa forma, sacar las pericias correspondientes por medio del veterinario”, detalló.

La investigación también apuntaba a reconstruir quién pudo haber atacado al animal y si existieron personas que observaron lo sucedido. “Saber si fue algún vecino también, si hay gente, si hay testigos del hecho, es muy importante para recabar toda esa información”, añadió García.

El conflicto entre la fauna silvestre y las zonas productivas

El guardafauna explicó que la presencia de felinos silvestres no resulta extraña en áreas rurales entrerrianas y reconoció que, en determinadas ocasiones, pueden acercarse a gallineros o sitios donde se crían animales domésticos. Sin embargo, sostuvo que existen alternativas antes de matar a un ejemplar.

“En las zonas rurales son muy comunes las apariciones de diferentes especies, generalmente felinos, que por ahí generan algún daño en zonas de gallineros y demás”, indicó. Frente a esas situaciones, insistió en que los propietarios deben comunicarse con las autoridades para buscar una solución.

García cuestionó especialmente que la respuesta ante esos episodios sea matar al animal y luego exhibirlo. Explicó que en ámbitos rurales todavía pueden producirse situaciones en las que determinadas especies son consideradas dañinas. “A veces lo cuelgan para usarlo de trofeo, diciendo: ‘Mirá, acá agarré al dañino’. Es muy común que suceda en el campo”, expresó al describir una práctica que rechazó.

Qué hacer ante la aparición de un animal silvestre

El especialista remarcó que la denuncia constituye una herramienta central para prevenir este tipo de episodios. Los avisos permiten que intervengan las áreas provinciales correspondientes y, cuando resulta necesario, que los ejemplares sean capturados y trasladados hacia lugares adecuados.

“Es importante comunicar, informar y denunciar, sobre todas las cosas. Se puede hacer de forma anónima, porque estas cuestiones no tienen que suceder”, afirmó García. Y agregó: “Si uno tiene un criadero de pollos, gallinas o lo que fuese, y la fauna te ocasiona un daño, hay que comunicarse para evitar esto”.

Según explicó, ante un aviso pueden coordinarse acciones entre las áreas vinculadas con fauna, la Brigada de Abigeato y Recursos Naturales. “Nos hacemos presentes en el lugar. Se captura, se hace la reubicación, pero no hay que llegar a esto”, manifestó.

La responsabilidad de proteger animales domésticos

García también planteó que quienes poseen aves de corral u otros animales deben adoptar medidas para reducir las posibilidades de ataques de especies silvestres. Entre ellas mencionó la utilización de corrales y estructuras adecuadas para impedir el ingreso de depredadores.

“Si estás criando un animal, tenés que tener los medios, los corrales y demás para que estos mismos no ingresen”, explicó. En ese sentido, consideró necesario comprender que las actividades humanas avanzaron sobre ambientes utilizados naturalmente por distintas especies.

“No hay que olvidar que nosotros somos los que nos metemos en su área, en su lugar, en su casa”, afirmó el guardafauna. La frase sintetizó uno de los principales mensajes que dejó tras conocerse la muerte del ejemplar: prevenir los conflictos y recurrir a las autoridades antes que responder mediante ataques.

Un felino de hábitos nocturnos

El gato montés forma parte de la fauna que puede encontrarse en ambientes rurales de Entre Ríos. García explicó que sus hábitos hacen que no siempre resulte sencillo observarlo durante el día y que los encuentros suelen producirse principalmente durante la noche o en caminos y rutas.

“El gato montés anda por la noche. Por eso también se dificulta un poco verlo”, explicó. Añadió que es habitual encontrar fauna nocturna en cruces de rutas y caminos rurales, donde también pueden aparecer zorros y comadrejas.

Ante un encuentro directo con uno de estos animales, recomendó evitar cualquier intento de captura o agresión. “Cuando lo vemos, siempre hay que dejarlo pasar, que siga su curso. Pero si está generando un daño, hay que informar para que nosotros podamos dar una mano y proceder para que no pasen estas cosas”, sostuvo.

El ejemplar hallado sería adulto

Aunque García no tuvo contacto directo con el cuerpo, consideró que las imágenes difundidas permitían inferir que se trataba de un animal adulto. Por ese motivo, evitó aportar datos que no pudieran corroborarse mediante un examen presencial.

“Yo no vi en persona el ejemplar, pero por lo que se puede apreciar en el video, sí, ya tiene un tamaño de adultez. Era un hermoso ejemplar”, señaló. Respecto del sexo, aclaró: “No le puedo decir porque tampoco lo vi de cerca”.

El guardafauna aprovechó el caso para reforzar un mensaje sobre el tratamiento de la fauna silvestre. “Nadie es juez para decir: ‘Vos vivís, vos no vivís’. Un animal es indefenso, simplemente busca su comida”, manifestó.

Recuperar para volver a la naturaleza

García realizó sus declaraciones desde la Fundación Las Huellas, un centro de rescate que recibe ejemplares silvestres encontrados heridos, atropellados o en otras situaciones que requieren asistencia. Allí, el objetivo consiste en recuperarlos para que puedan regresar posteriormente a su ambiente.

“Los animales silvestres que vienen atropellados, lastimados, que se pueden salvar, llegan a este lugar. Nuestro trabajo es criarlos, readaptarlos y liberarlos”, explicó. Además, aclaró que el establecimiento funciona como un espacio transitorio: “Los animales acá vienen solamente de paso. No es una granja, sino un centro de rescate”.

Cuando un ejemplar no puede ser devuelto a su hábitat, Recursos Naturales de la provincia determina cuál es el lugar más apropiado para su destino. El trabajo apunta, siempre que las condiciones lo permitan, a que la recuperación finalice nuevamente en libertad.

“Hay que aprender a convivir con la especie”

La muerte del gato montés volvió a poner en discusión la convivencia entre la fauna nativa y las actividades desarrolladas en áreas rurales. Para García, la expansión de los espacios ocupados por las personas obliga a reforzar las medidas de prevención y evitar respuestas violentas frente a animales que buscan alimento.

“No olvidarnos que estamos cada vez ocupando más sus espacios”, expresó. Y concluyó con un llamado a modificar la manera de actuar frente a estas apariciones: “Hay que respetarlos. Es una cuestión que hay que aprender: tenemos que convivir con la especie”.

Mientras continuaban las actuaciones para determinar las circunstancias en las que murió el ejemplar y establecer posibles responsabilidades, el guardafauna insistió en que la comunicación temprana con los organismos correspondientes puede evitar que un conflicto entre fauna silvestre y actividades rurales termine con un animal muerto.