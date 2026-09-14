San José: rescataron a un perro que quedó atrapado en una pileta de decantación

Bomberos Voluntarios de San José rescataron este sábado a un perro que había quedado atrapado en medio de una pileta de decantación y no tenía posibilidades de regresar a la orilla por sus propios medios. El operativo se desarrolló durante la mañana luego de un llamado que alertó sobre la situación.

Según informaron desde el cuartel, el animal se encontraba refugiado sobre un pequeño montículo de tierra ubicado prácticamente en el centro de la estructura. Estaba completamente rodeado de agua y necesitaba asistencia para poder salir.

La principal hipótesis es que el perro cayó al agua y nadó durante varios minutos hasta alcanzar ese sector elevado. Una vez allí, quedó aislado y sin margen para continuar avanzando hacia alguno de los bordes.

Cómo fue el operativo en San José

Tras recibir el aviso, los Bomberos Voluntarios de San José movilizaron el móvil 26, correspondiente a la unidad de rescate. La dotación estuvo integrada por cuatro efectivos y quedó a cargo del cabo Isaías Pires.

El personal desplegó las maniobras necesarias para acceder hasta el sector donde permanecía el animal. Debido a la ubicación del montículo y al agua que lo rodeaba, fue necesario realizar un procedimiento específico para retirarlo de manera segura.

Finalmente, los bomberos consiguieron sacar al perro de la pileta sin que presentara lesiones. Una vez fuera del agua, fue puesto a resguardo y recibió abrigo, alimento y agua mientras permanecía en el cuartel.

El reencuentro con su familia

Después del rescate comenzó la búsqueda de los propietarios del animal. Horas más tarde, una familia se comunicó con los Bomberos Voluntarios de San José y confirmó que se trataba de su mascota.

Los responsables del can se acercaron posteriormente al cuartel, donde pudieron reencontrarse con él después del episodio. El animal se encontraba en buenas condiciones tras haber permanecido atrapado dentro de la estructura.

La intervención concluyó así sin personas ni animales lesionados. El procedimiento permitió retirar al perro antes de que el cansancio y la imposibilidad de abandonar la pileta por sus propios medios agravaran la situación.