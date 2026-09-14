El Gobierno de Entre Ríos informó que llegó a casi el 50% de las escuelas con obras

El Gobierno de Entre Ríos informó que destinó $59.974 millones a infraestructura escolar durante los primeros 32 meses de gestión, con intervenciones que, según el relevamiento del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, alcanzaron a casi el 50% de los establecimientos educativos de la provincia.

El reporte oficial contabiliza trabajos en escuelas urbanas y rurales, jardines de nivel inicial, establecimientos técnicos y agrotécnicos, escuelas integrales y edificios compartidos por distintos niveles. Las intervenciones comprenden desde obras estructurales hasta reparaciones y mantenimiento realizados directamente por cuadrillas.

De acuerdo con la información difundida, 310 obras ya fueron concluidas y otras 56 permanecen en ejecución. A ellas se suman 26 proyectos en proceso administrativo para su adjudicación y siete que se encuentran en instancia de licitación o apertura.

Obras y trabajos directos en los establecimientos

La política de infraestructura escolar se ejecuta mediante el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). El consolidado informado atribuye 357 obras al Ministerio, 33 a Cafesg y nueve a la UEP.

Además de esos proyectos, las cuadrillas dependientes de Planeamiento y del Consejo General de Educación realizaron aproximadamente 200 intervenciones directas desde el inicio de la gestión. Estos trabajos están orientados principalmente a resolver reparaciones, mantenimiento y necesidades edilicias puntuales sin atravesar los mismos procesos administrativos que una obra de mayor escala.

La documentación oficial presenta, sin embargo, algunas diferencias entre sus cifras globales y el detalle desagregado: comunica un total de 600 intervenciones, mientras que la suma de las 395 obras consignadas en el consolidado y los 200 trabajos realizados por cuadrillas arroja 595 actuaciones. También se informan diferentes totales al agrupar las obras por estado de ejecución.

Los principales proyectos en marcha

Entre las obras de mayor inversión aparece la ampliación y refuncionalización de la Escuela de Educación Técnica Nº 4 de Paraná, con un presupuesto superior a $2.579 millones y un avance informado del 53,7%. En Rosario del Tala, el nuevo edificio de la Escuela Secundaria y Superior Nº 1 Cesáreo Bernaldo de Quirós supera los $2.192 millones y registra más del 92% de ejecución.

También forma parte del programa la ampliación y refuncionalización de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Gualeguay, con más de $2.022 millones y un avance del 88%. En Federal, el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 11 supera los $1.218 millones y se encuentra, según el relevamiento, en torno al 92%.

La nómina incluye además la restauración de la Escuela Nº 1 Independencia de Diamante, presupuestada en más de $1.428 millones, y la refacción y ampliación de la Escuela de Educación Técnica Nº 7 de San Justo, departamento Uruguay, por más de $1.486 millones.

Alcance de la inversión en infraestructura escolar

Las actuaciones informadas se distribuyen en los 17 departamentos entrerrianos. El relevamiento registra obras finalizadas en establecimientos de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Diamante, Federación, Feliciano, La Paz, Nogoyá, San Salvador, Tala, Uruguay, Victoria y Villaguay, entre otras localidades.

La inversión en infraestructura escolar incluye construcción de nuevos espacios, ampliaciones, refacciones, recuperación de edificios existentes y mantenimiento. El esquema combina proyectos que requieren licitación y contratación con intervenciones más acotadas ejecutadas por personal estatal.

Según las cifras difundidas por la Provincia, los establecimientos alcanzados reúnen a más de 165.000 estudiantes y personas que se forman en el sistema educativo entrerriano. El monto total informado para las obras consolidadas asciende a $59.974.255.628,39.