San Salvador: licitarán una obra de $781 millones para renovar una escuela con más de 500 alumnos

El Gobierno de Entre Ríos abrirá el próximo martes 15 de septiembre las ofertas para ejecutar una obra integral en la Escuela Nº 1 José María Texier de San Salvador, establecimiento que comparte sus instalaciones con la Escuela Nocturna Nº 3 Miguel P. Malarín. El presupuesto oficial asciende a $781 millones.

Según la información difundida, más de 500 estudiantes utilizan diariamente el edificio. La intervención prevista comprende 1.496 metros cuadrados y tendrá un plazo de ejecución de 270 días corridos una vez adjudicados y comenzados los trabajos.

El proyecto contempla una renovación amplia de sectores que presentan necesidades de reacondicionamiento, con trabajos en cubiertas, galerías, patios, aulas, sanitarios y sistemas de servicios básicos.

Qué trabajos se realizarán en la escuela

Entre las principales tareas previstas figura la renovación de las cubiertas de techo y la incorporación de una nueva estructura metálica con cubierta de chapa. También se ejecutarán sistemas de desagües pluviales, cielorrasos y cerramientos.

En aulas, sanitarios, depósitos y espacios de limpieza se colocarán pisos y revestimientos nuevos, además de realizarse trabajos de revoque. El proyecto incluye además el reemplazo de artefactos sanitarios y modificaciones en las instalaciones de agua y desagües.

La obra en San Salvador contempla también la instalación de cuatro tanques de reserva con capacidad de 1.500 litros cada uno. A eso se sumarán tareas de pintura y reacondicionamiento de galerías y patios interiores.

Renovarán la instalación eléctrica

Otro de los puntos centrales será la adecuación completa de la instalación eléctrica. Está previsto colocar un nuevo pilar trifásico, tableros, cableado, sistemas de puesta a tierra y cámaras de inspección.

El proyecto incorpora además iluminación LED, equipos para emergencias y proyectores exteriores. También serán intervenidos la sala destinada a docentes y el office, donde se renovarán pisos, revoques, pintura y equipamiento de cocina.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que la intervención apunta a recuperar sectores que requieren una refacción integral y mejorar las condiciones de uso para estudiantes y trabajadores de la institución de San Salvador.

Cuándo será la apertura de sobres

La apertura de ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nº 08/26 está programada para el martes 15 de septiembre a las 10. El acto se realizará en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, en Paraná.

A partir de esa instancia se conocerán las empresas interesadas y las propuestas económicas presentadas para desarrollar los trabajos. Posteriormente continuará el proceso administrativo de evaluación y eventual adjudicación.

La obra tendrá un plazo previsto de 270 días corridos y abarcará distintos sectores del edificio educativo de San Salvador. El inicio efectivo de los trabajos dependerá de la finalización del procedimiento licitatorio y de la adjudicación correspondiente.