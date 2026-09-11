Camiones atmosféricos: explicaron dónde descargan y qué pasa con los residuos

REDACCIÓN ELONCE
Tras una consulta vecinal, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó a Elonce dónde descargan los camiones atmosféricos. También habló de la red cloacal, el futuro centro de disposición de residuos, los contenedores y la limpieza del Parque Urquiza.
El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Julián Hirschfeld, explicó dónde descargan los camiones atmosféricos y qué pasa con los residuos cloacales procedentes de viviendas sin conexión a la red. El funcionario confirmó a Elonce que existen dos puntos autorizados por Obras Sanitarias para recibir esos líquidos.
La consulta surgió a partir del mensaje de un televidente, quien había advertido la presencia recurrente de camiones sobre avenida Gobernador Raúl Uranga, en uno de los accesos a la ciudad, y preguntó si las descargas contaban con habilitación. Hirschfeld señaló que el sitio observado se encontraba autorizado tanto para los vehículos municipales como para las empresas privadas que prestaban el servicio.
“Ese lugar que mostraron en la imagen es uno de los puntos autorizados por el Municipio, no solamente para los camiones municipales, sino también para los servicios privados, para descargar los desechos cloacales de los domicilios que no están conectados al sistema”, explicó.
Dos puntos habilitados para las descargas
El funcionario indicó que uno de los espacios autorizados era sobre avenida Gobernador Raúl Uranga y que el segundo está ubicado hacia el final de calle Ameghino; ambos lugares forman parte del sistema dispuesto para recibir el contenido extraído de pozos negros.
La Municipalidad cuenta con cinco camiones atmosféricos distribuidos en diferentes sectores. A ese servicio público se suman empresas privadas que realizan el desagote de viviendas y trasladan los líquidos hasta los puntos permitidos.
Según Hirschfeld, el 80% de la población de Paraná cuenta con conexión a la red cloacal. El 20% restante incluye tanto a barrios sin infraestructura como a frentistas que tienen la red frente a sus domicilios, pero todavía no realizaron la obra necesaria para conectarse.
“Paraná es una de las ciudades capitales con mayor desarrollo de la red cloacal. El 80% de la gente tiene cloacas y nos queda un 20% por fuera, entre barrios que no están conectados y vecinos que tienen la red frente a su casa, pero no hicieron la conexión”, detalló.
El destino final de los líquidos
Al ser consultado sobre el destino de los efluentes, Hirschfeld reconoció que la ciudad no cuenta con un sistema de tratamiento final. Los líquidos cloacales terminan en el río Paraná después de atravesar el sistema de conducción y las estaciones elevadoras.
La ciudad cuenta con unas 20 estaciones elevadoras, cuya operación se encuentra tercerizada. Estas instalaciones permiten impulsar los líquidos dentro de la red y reducir los inconvenientes provocados por desbordes en diferentes sectores urbanos.
“Hoy no hay tratamiento final. Es una deuda pendiente que tiene el Estado municipal, pero la intendenta Rosario Romero intensificó los trabajos sobre esta materia”, afirmó el secretario municipal.
Hirschfeld señaló que la Municipalidad desarrolla estudios junto con el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno provincial para evaluar alternativas. También mencionó gestiones realizadas por la intendenta Rosario Romero durante una visita a China, aunque no brindó precisiones sobre proyectos, financiamiento ni plazos.
Una inversión pendiente
El funcionario reconoció que la construcción de una planta de tratamiento requiere una inversión que excede la capacidad ordinaria de las arcas municipales. Por ese motivo, el proyecto necesita articulación y financiamiento de otros organismos. “Es una inversión importante. Hay un proceso que se está trabajando con el Estado municipal, el CFI y el Gobierno provincial, con estudios que se vienen realizando”, expresó.
Hirschfeld sostuvo que la disposición de efluentes sin tratamiento no es exclusiva de Paraná y afirmó que muchas localidades ribereñas afrontan una situación similar. No obstante, remarcó que la ciudad debe resolver la etapa final del sistema. “Tenemos que trabajar en ese tramo final. En lo que respecta a la distribución de la red cloacal, Paraná es una de las ciudades más importantes del país, pero todavía nos queda ese 20%”, señaló.
El futuro de la disposición de residuos
Durante la entrevista, Hirschfeld también se refirió al proyecto para relocalizar el volcadero, el basural a cielo abierto de la capital entrerriana. Explicó que el tema es abordado junto con la Provincia y los municipios integrados en al Consorcio Interjurisdiccional Regional “Mancomunidad Parque Ambiental del Gran Paraná”, debido a que la disposición de residuos involucra a las localidades del área metropolitana.
Paraná genera aproximadamente 300 toneladas diarias de residuos y recibía además parte de los desechos producidos por localidades cercanas. Esa situación, según el funcionario, obligaba a encontrar una solución regional.
“No es un problema que afecte solamente a Paraná, sino al área metropolitana o al Gran Paraná. Somos el municipio que genera el mayor volumen y muchos municipios más chicos también terminan depositando sus residuos en el volcadero de la ciudad”, explicó.
El secretario recordó que una alternativa evaluada anteriormente en Oro Verde había generado rechazo entre vecinos. Agregó que Paraná preparaba otras propuestas para presentar al consorcio y que se analizaban terrenos dentro del ejido municipal, en Colonia Avellaneda y en otras zonas.
El modelo que se analizaba
Hirschfeld indicó que la propuesta debía comenzar con una reducción de los residuos enviados a disposición final. Para ello, consideró necesario profundizar la separación en origen, el reciclaje y los programas vinculados con la economía circular.
El objetivo consiste en disminuir el volumen trasladado por los camiones y recuperar materiales antes de que llegaran al futuro centro de disposición. En ese marco mencionó los programas de ecopuntos y las acciones desarrolladas con las comisiones vecinales. “El primer trabajo es el de la economía circular y la separación en origen. Tenemos que lograr que llegue la menor cantidad posible de residuos al depósito final”, explicó.
El funcionario tomó como referencia un sistema observado en Córdoba, donde se utilizaban mantas geotextiles, capas de cobertura y drenajes para controlar los líquidos generados por los residuos. Parte de los materiales pasaba previamente por una planta de separación y aquello que no podía recuperarse era enterrado.
El sistema de recolección de residuos
Paraná cuenta con alrededor de 5.000 contenedores y dos modalidades de recolección: una utiliza camiones de carga lateral para levantar recipientes metálicos ubicados principalmente en avenidas y en el centro; y la otra funciona con contenedores plásticos y vehículos de carga trasera, con mayor presencia en los barrios.
Hirschfeld negó que existiera un déficit general de recipientes, aunque reconoció que el vandalismo, los incendios y el uso inadecuado obligan a realizar reemplazos de manera permanente. La Municipalidad había adquirido más de 500 contenedores plásticos y otros 100 destinados al sistema de carga lateral. “No tenemos déficit de contenedores. Lo que tenemos es quema permanente, daños y mal uso, que hacen que el reemplazo tenga que ser continuo”, señaló.
También indicó que un contenedor plástico tiene un costo aproximado de 600.000 pesos. En algunos sectores, según relató, las ruedas son sustraídas pocas horas después de la colocación, lo que complica el trabajo de los recolectores.
Los contenedores están previstos exclusivamente para los residuos domiciliarios. Las ramas, cubiertas, escombros y otros elementos de gran tamaño deben retirarse mediante servicios específicos.
En ese sentido, el funcionario pidió a los vecinos que se comuniquen con la línea 147 para solicitar la intervención de la unidad municipal correspondiente. De ese modo se busca evitar que los recipientes fueran ocupados o dañados con materiales para los que no habían sido diseñados.
Hirschfeld valoró que la recolección domiciliaria funcionara durante los 365 días del año, incluidos feriados y fines de semana. Sin embargo, reconoció que el sistema requería mantenimiento y reposición constante.
Limpieza en el Parque Urquiza
Ante consultas sobre la presencia de basura, pasto crecido y personas en situación de calle en sectores del Parque Urquiza, Hirschfeld informó que los equipos municipales realizan un operativo de limpieza en el área central del paseo.
El secretario anticipó que se colocarían nuevos papeleros en los espacios utilizados por quienes concurrían a tomar mate o compartir alimentos. También pidió que los visitantes retiraran sus residuos cuando los recipientes estuvieran completos.
“Las ciudades más limpias son las que más se cuidan. Muchas veces hay un papelero lleno y la gente prefiere tirar los residuos al piso en lugar de caminar 20 metros hasta otro”, señaló.
El funcionario reconoció que había personas en situación de calle que dormían en el parque y aseguró que distintos equipos municipales recorrían el lugar. Además, indicó que se desarrollaban tareas de limpieza de desagües pluviales y recuperación de espacios públicos.
“El Parque Urquiza tiene sectores con mucho movimiento y requiere un trabajo permanente. Apelamos a la conciencia del vecino para que cuide los espacios públicos”, concluyó Hirschfeld.