Mejoraron las instalaciones de una escuela de Victoria a la que asisten más de 700 alumnos

En Victoria finalizaron trabajos de mejora en la Escuela N° 43 Provincia de Buenos Aires, un edificio educativo ubicado en San Martín 276 al que concurren más de 700 estudiantes en distintos turnos. La intervención demandó una inversión provincial de $36 millones.

El inmueble es compartido por el nivel inicial y la escuela primaria, además de la Secundaria N° 13 Adolfo Mittelman, la ESJA N° 4 Manuel P. Antequeda y la Nocturna N° 4 Manuel P. Antequeda.

Un relevamiento técnico había detectado deficiencias en las instalaciones eléctricas y filtraciones en diferentes sectores de la cubierta. A partir de ese diagnóstico se definieron trabajos destinados a resolver los principales problemas del edificio.

Renovaron parte de la instalación eléctrica

En materia eléctrica se ejecutó un nuevo circuito desde el pilar principal hasta un tablero secundario. Desde allí se realizó una nueva distribución hacia aulas y pasillos mediante la colocación de cajas, tomas y puntos de conexión.

Los trabajos estuvieron orientados especialmente a sectores afectados por la antigüedad del cableado y el uso cotidiano. La intervención permitió reemplazar componentes deteriorados y adecuar parte de la instalación utilizada diariamente por estudiantes y personal.

También se realizaron tareas de impermeabilización en distintos sectores de la escuela de Victoria. Entre ellas se intervino la cubierta de chapa correspondiente al jardín, donde se colocaron babetas y se ejecutaron revoques para reducir el ingreso de agua.

Obras para evitar filtraciones y humedades

Las tareas sobre los techos buscaron dar respuesta a problemas de filtraciones y humedad que habían sido identificados durante las inspecciones técnicas previas. La obra se concentró en los puntos considerados más comprometidos.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que el mantenimiento resulta necesario en edificios utilizados a diario por cientos de personas. “Con esta obra se da respuesta a necesidades de la escuela y se posibilitan condiciones más seguras y adecuadas para toda la comunidad educativa”, afirmó.

Además de las intervenciones eléctricas y de impermeabilización, el proyecto contempló mejoras en las instalaciones sanitarias vinculadas con el sector de cocina.

También intervinieron el sistema sanitario

En ese espacio se construyó una nueva instalación de desagüe, que quedó conectada a una grasera ejecutada en el patio del establecimiento. La modificación buscó mejorar el funcionamiento del sistema sanitario utilizado por la institución.

La obra en la escuela de Victoria fue realizada por la firma Rubio Santiago Humberto y alcanzó un monto total de $36 millones, de acuerdo con la información oficial.

Con la finalización de estas tareas, quedaron intervenidos los principales problemas que habían sido señalados en el relevamiento previo: el estado de parte del tendido eléctrico, las filtraciones en cubiertas y el funcionamiento del desagüe de la cocina.