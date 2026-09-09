El INDEC difundirá la inflación de agosto: las consultoras prevén una desaceleración

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves la inflación de agosto, en medio de expectativas por una posible desaceleración del índice. Las principales consultoras privadas estimaron que la variación mensual se habría ubicado entre el 1,4% y el 1,9%.

El dato será seguido especialmente por el Gobierno de Javier Milei, ya que podría mostrar una reducción en el ritmo de aumento de los precios. Como referencia, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró durante agosto una variación del 1,7%.

La medición porteña mostró una desaceleración respecto de julio, cuando había alcanzado el 2,9%. Sin embargo, su metodología difiere de la utilizada para el índice nacional, principalmente por el mayor peso que tienen los servicios dentro de la estructura de consumo de la Ciudad.

Qué inflación esperan las consultoras

Las proyecciones privadas relevadas mostraron diferencias de hasta medio punto porcentual. La estimación más baja correspondió a la Fundación Libertad y Progreso, que calculó una inflación del 1,4% para agosto.

EcoGo proyectó un 1,5%, mientras que C&T y Orlando J. Ferreres estimaron un 1,6%. Analytica ubicó el incremento de precios en 1,7%, en línea con el registro conocido para la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, Abeceb y LCG calcularon una inflación del 1,8%, mientras que Equilibra e Invecq proyectaron una variación mensual del 1,9%, el nivel más elevado dentro de las estimaciones difundidas.

Qué anticipó el relevamiento del Banco Central

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que reúne las proyecciones de decenas de especialistas y consultoras, arrojó una estimación promedio de 1,7% para la inflación de agosto.

De confirmarse un resultado dentro del rango proyectado por los analistas privados, el indicador mostraría una nueva moderación en el avance mensual de los precios y representaría un dato favorable para el programa económico del Gobierno.

El resultado oficial permitirá además conocer la evolución acumulada de la inflación durante los primeros ocho meses del año y su variación interanual.

La publicación del INDEC tendrá además un efecto directo sobre los ingresos de millones de beneficiarios de la seguridad social. La inflación de agosto será utilizada para determinar el aumento que recibirán jubilaciones y pensiones durante octubre, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente.

El porcentaje también tendrá incidencia sobre otras prestaciones sociales cuyos montos se actualizan siguiendo la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor.