Tarjeta Alimentar en septiembre: cuánto se cobra y cuándo se paga según el DNI

La Tarjeta Alimentar mantiene durante septiembre de 2026 los montos destinados a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), AUH por Discapacidad y Asignación por Embarazo. El beneficio se acredita automáticamente junto con la prestación correspondiente, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Para las familias con un hijo, el aporte alimentario es de $72.250. Quienes tienen dos hijos reciben $113.299, mientras que los hogares con tres o más perciben $149.425 por este concepto.

A esos valores se suma la AUH, que luego del reajuste mensual del 2,1% deja un pago directo de $123.223,99 por hijo, correspondiente al 80% de la prestación. El 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH.

Cuánto se cobra con AUH y Tarjeta Alimentar

Al combinar ambas prestaciones, una familia con un hijo puede recibir $195.473,99 durante septiembre: $123.223,99 correspondientes a la AUH y otros $72.250 de Tarjeta Alimentar.

En el caso de dos hijos, el monto directo de AUH alcanza los $246.447,98 y el complemento alimentario suma $113.299. De esta manera, el ingreso total llega a $359.746,98.

Para hogares con tres hijos, la AUH representa $369.671,97 y la asistencia nutricional agrega $149.425. El total asciende así a $519.096,97, siempre que los integrantes cumplan con las condiciones exigidas para acceder a ambas prestaciones.

Quiénes reciben el beneficio

La Tarjeta Alimentar alcanza a madres y padres que perciben AUH por hijos de hasta 14 años inclusive. También corresponde a titulares de AUH por Discapacidad, sin límite de edad, y a quienes reciben la Asignación por Embarazo.

Además, las familias con niños de hasta 3 años pueden acceder al Complemento Leche del Plan Mil Días. Durante septiembre, ese adicional asciende a $58.098 por cada menor alcanzado y también se acredita automáticamente cuando los datos están registrados correctamente en ANSES.

No es necesario solicitar la asistencia alimentaria de manera independiente. El organismo utiliza la información disponible en sus bases para determinar quiénes cumplen los requisitos y realiza el depósito junto con la asignación correspondiente.

Cuándo se paga según el DNI

El cronograma de septiembre comenzó este martes 8 para los documentos terminados en 0 y continúa este miércoles 9 con los beneficiarios cuyo DNI finaliza en 1. El jueves 10 cobrarán los terminados en 2 y el viernes 11, los DNI finalizados en 3.

Los pagos seguirán el lunes 14 para terminación 4, martes 15 para 5, miércoles 16 para 6, jueves 17 para 7 y viernes 18 para los documentos terminados en 8.

Finalmente, los titulares con DNI terminado en 9 recibirán la acreditación el lunes 21 de septiembre. En esas mismas fechas se deposita la Tarjeta Alimentar junto con la AUH, por lo que los beneficiarios no deben esperar un calendario separado para recibir el complemento.