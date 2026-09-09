Un robot humanoide será parte de la nueva edición de Campus Party

Campus Party Entre Ríos 2026 tendrá más de 40 charlas y 30 talleres gratuitos el martes 15 y miércoles 16 de septiembre, de 10 a 18, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La segunda edición reunirá propuestas de inteligencia artificial, robótica, computación y ciberseguridad destinadas a estudiantes, docentes, profesionales y público general.

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emmnuel Gainza, confirmó a Elonce que la participación requerirá una inscripción previa, aunque también será posible registrarse al llegar al predio.

La programación incluirá dos escenarios, espacios de capacitación, una feria de carreras universitarias y la presencia de empresas tecnológicas. Las actividades podrán elegirse de acuerdo con los intereses y el nivel de conocimiento de cada participante.

Una segunda edición con más actividades

Gainza recordó que la primera edición, desarrollada durante 2025, reunió a más de 10.000 personas. Para este año, el Gobierno provincial esperaba mantener o superar esa convocatoria.

“Estamos muy contentos de que Entre Ríos pueda ser sede nuevamente de un evento como Campus Party. Es una propuesta que tiene más de 15 años y que se realizó en muchos países de Latinoamérica”, expresó a Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.

El funcionario remarcó que el encuentro solía concentrarse en Buenos Aires. “El año pasado logramos que se hiciera en Entre Ríos y tuvimos más de 10.000 personas. Este año tendremos más de 40 charlas y 30 talleres”, precisó.

Quiénes podrán participar

El evento estará abierto a personas de todas las edades y no requerirá conocimientos previos sobre tecnología. También habrá contenidos de mayor complejidad para estudiantes y profesionales del sector.

“Habrá inteligencia artificial, robótica, computación y ciberseguridad para todas las edades, desde los que no saben nada hasta los que saben un montón, desde los más grandes hasta los más chicos”, explicó Gainza.

Campus Party Entre Ríos 2026 (archivo)

La agenda fue diseñada para que cada asistente pudiera seleccionar las propuestas de su interés. Algunas actividades se desarrollarán simultáneamente en los escenarios y espacios de talleres.

Cómo será la inscripción

La inscripción podrá realizarse mediante la página oficial de Campus Party y los enlaces difundidos en las redes sociales y sitios del Gobierno provincial.

“Es una inscripción que dura un minuto. Una vez completada, llega todo el cronograma de las charlas”, señaló el secretario.

Gainza agregó que las personas que concurran sin haberse registrado previamente podrán completar el trámite en el ingreso. El requisito permitirá ordenar la asistencia y facilitar el acceso a la programación.

AGENDA

INSCRIPCIONES

Una aplicación para organizar la visita

Los participantes tendrán disponible una aplicación de Campus Party para consultar los horarios, las temáticas, los talleres y los expositores.

La herramienta permitirá organizar el recorrido entre las actividades que se desarrollarán de manera simultánea. También incorporará contenidos relacionados con las conferencias.

Emanuel Gainza, secretario de Modernización (foto Elonce)

“Cada persona podrá elegir el tema que le interese, buscar en la aplicación los expositores, los talleres y los horarios. Además, si asistió a una charla, después podrá descargar la información para conservar ese contenido”, detalló.

Invitación para estudiantes de toda la provincia

Las escuelas primarias y secundarias podrán organizar visitas junto con docentes y directivos. El Gobierno provincial coordinó esta participación con el Consejo General de Educación y la Departamental de Escuelas de Paraná.

Las instituciones tendrán la posibilidad de concurrir durante una jornada completa, bajo una modalidad similar a una excursión educativa. Los establecimientos podrán elegir entre el martes y el miércoles.

“Estamos armando un protocolo para que los docentes universitarios, secundarios o primarios puedan llevar a sus estudiantes. El CGE ya puso en marcha mecanismos de comunicación para coordinar las visitas”, indicó Gainza.

El funcionario extendió la convocatoria a escuelas, universidades y personas interesadas de diferentes localidades entrerrianas. Según comentó, la organización difundió la propuesta en ciudades como Concepción del Uruguay y Concordia para facilitar que grupos del interior provincial planificaran el viaje.

“Si se organizan para venir, para nosotros será importante. Es un evento que reúne a todas las edades y a todos los temas vinculados con la tecnología”, sostuvo.

Un robot humanoide recorrerá el campus

Entre las actividades anunciadas se incluyó la presencia de un robot humanoide que recorrerá el Centro Provincial de Convenciones y mostrará algunas de las aplicaciones actuales de la robótica.

El dispositivo llegará desde Buenos Aires y formará parte de las demostraciones programadas durante el encuentro.

El robot humanoide (foto archivo La Voz)

“Vamos a tener la visita de un robot humanoide que recorrerá el campus y permitirá mostrar dónde está la vanguardia de estos temas”, adelantó Gainza.

Universidades y empresas tecnológicas

La propuesta contará con la participación de universidades entrerrianas, que presentarán su oferta académica en una feria de carreras organizada junto con el Instituto Becario.

La UADER participará mediante sus facultades y colaborará con la convocatoria. Además, habrá actividades relacionadas con la experiencia desarrollada junto con la Universidad Tecnológica Nacional en el Congreso Internacional de Robótica.

Gainza informó que también llegarán expositores vinculados con Google, Amazon Web Services, Oracle, Cisco, Personal y Telecom. Las compañías presentarán contenidos relacionados con herramientas, servicios y tendencias del sector tecnológico.

Tecnología y acceso al empleo

El secretario consideró que el manejo de herramientas digitales adquirió una incidencia creciente en el mercado laboral y en las actividades cotidianas. “Será muy difícil conseguir un trabajo sin poder utilizar herramientas básicas, tener un correo electrónico, usar un Drive o armar un formulario”, señaló.

En ese sentido, planteó que la capacitación podía facilitar el acceso a oportunidades laborales. “Mientras más preparemos a nuestros chicos para que aprendan estas herramientas, será más fácil conseguir trabajo y desarrollar empleo”, afirmó.

Campus Party Entre Ríos 2026: declaraciones de Emanuel Gainza

De hecho, Gainza recordó que herramientas como ChatGPT y Claude habían pasado a formar parte del trabajo diario de diferentes profesiones. “El año pasado hablábamos de modelos que recién empezaban a competir y hoy la inteligencia artificial ya es parte de las herramientas que muchas personas utilizan todos los días”, explicó.

El objetivo del encuentro será acercar esas tecnologías a jóvenes que se encontraran definiendo una carrera o evaluando el desarrollo de un emprendimiento.

Cursos gratuitos durante todo el año

El funcionario también mencionó la Academia Entre Ríos, un portal del Gobierno provincial que ofrece más de 40 cursos gratuitos sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y otras herramientas digitales.

Según indicó, más de 22.000 personas se encontraban realizando esas capacitaciones, disponibles en diferentes niveles de complejidad.

“Puede hacerlos un profesional de la tecnología, pero también una persona que no tenga conocimientos y quiera saber cómo comenzar a utilizar inteligencia artificial”, explicó.

Una agenda para adultos mayores

Gainza señaló que la estrategia de transformación digital también incluyó capacitaciones para adultos mayores, con contenidos relacionados con el uso de tarjetas de débito y otras herramientas.

“Trabajamos para que la transformación digital no deje a nadie afuera. Lo primero es perderle el miedo y después aprovechar las oportunidades”, expresó.

Emanuel Gainza en Nunca Es Tarde (foto Elonce)

La programación de Campus Party buscará seguir esa línea mediante contenidos accesibles para quienes tuvieran su primer contacto con las nuevas tecnologías.

Transmisión y horarios

Elonce acompañará las jornadas con una transmisión por streaming desde el Centro Provincial de Convenciones. La cobertura incluirá entrevistas con los expositores nacionales e internacionales.

El encuentro se desarrollará el martes 15 y miércoles 16 de septiembre, de 10 a 18. La entrada será gratuita y requerirá completar el registro digital.

“Tenemos una agenda para toda la familia: chicos, grandes y adultos, desde los que saben mucho de tecnología hasta los que quieren aprender desde cero”, concluyó Gainza.