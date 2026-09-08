Campus Party ofrecerá talleres gratuitos de IA, robótica y ciberseguridad: cómo inscribirse

REDACCIÓN ELONCE
Campus Party Entre Ríos 2026 se realizará el 15 y 16 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones. El evento será gratuito, requerirá inscripción previa y tendrá talleres, conferencias, propuestas universitarias y especialistas nacionales e internacionales.
Campus Party Entre Ríos 2026 será gratuito y ofrecerá talleres de inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y nuevas tecnologías durante dos jornadas en Paraná. La segunda edición provincial se desarrollará el martes 15 y el miércoles 16 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones.
El evento estará destinado a estudiantes secundarios y universitarios, emprendedores, docentes, profesionales y público interesado en la transformación digital. Para participar será necesario completar previamente una inscripción mediante el enlace difundido en las redes sociales y cuentas oficiales del Gobierno provincial.
La presentación se realizó este martes en el Domo Inmersivo de MiradorTEC y contó con la participación del secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza; la directora de Cono Sur de Campus Party, Lucrecia Gratas; el director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, y el rector de la UADER, Luciano Filipuzzi.
Un evento gratuito con inscripción previa
Gainza explicó a Elonce que Campus Party vinculará tecnología, educación, trabajo y emprendimientos. El funcionario recordó que la primera edición reunió a más de 10.000 personas durante sus dos jornadas y expresó la expectativa de superar esa convocatoria. "El evento es 100% gratuito”, expresó.
La programación incluirá talleres y conferencias sobre inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad y el impacto de la tecnología en la educación. También participarán especialistas nacionales e internacionales.
Como varias actividades se desarrollarán de manera simultánea, los inscriptos podrán consultar previamente la programación y seleccionar las charlas en las que deseen participar.
El acceso no tendrá costo, pero será obligatorio registrarse antes de concurrir. El enlace de inscripción estará disponible en las redes sociales oficiales y en los canales de comunicación del Gobierno de Entre Ríos. “La inscripción es muy simple y, además, van a poder tener acceso a toda la información de las charlas”, indicó Gainza.
El funcionario explicó que la agenda permitirá que cada participante organice su recorrido. “Cada uno va a poder elegir a qué charlas quiere participar, porque hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo”, añadió.
Una agenda provincial de transformación digital
Gainza señaló que Campus Party formó parte de una serie de iniciativas vinculadas con la incorporación de herramientas digitales en distintos sectores de la población. Entre las acciones mencionó los talleres de inteligencia artificial dirigidos a jóvenes, las actividades educativas desarrolladas en Mirador Tec y las capacitaciones para adultos mayores sobre el uso de tarjetas de débito y prevención de estafas.
“Hay un compromiso con que la tecnología sea parte de la agenda de esta gestión. Campus Party no es un hecho aislado, sino que viene acompañado por muchas iniciativas”, afirmó.
De hecho, el secretario destacó que este tipo de encuentros se concentraban habitualmente en Buenos Aires o en otros países y remarcó la posibilidad de realizarlos nuevamente en nuestra provincia. “Estamos muy contentos de que Entre Ríos vuelva a ser sede y de que nuestros chicos no solamente vengan como espectadores, sino también que aprendan para después ser protagonistas y creadores de tecnología”, expresó Gainza.
La propuesta buscará acercar conocimientos y herramientas que puedan ser utilizados en proyectos educativos, emprendimientos, ámbitos laborales y desarrollos científicos.
La participación del Instituto Becario
El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, explicó a Elonce que el organismo acompañará el evento debido a la participación prevista de estudiantes secundarios y universitarios. “Hay una población objetivo. Obviamente, el evento es abierto a toda la comunidad, pero sabemos que hay una participación masiva de jóvenes, estudiantes universitarios y de nivel secundario”, señaló.
Berdiñas afirmó que el Instituto participará para ofrecer herramientas a los estudiantes. “Siempre que sea para ofrecerles nuevas y mejores herramientas a nuestros chicos, vamos a estar presentes”, sostuvo.
Por primera vez, el Instituto Becario facilitará un espacio para que las principales instituciones de educación superior de Entre Ríos presenten sus propuestas académicas. Las universidades podrán informar a los jóvenes sobre las carreras disponibles, las modalidades de cursado y las alternativas de formación vinculadas con la tecnología y otras áreas.
“Vamos a facilitarles a las principales casas de estudio de la provincia un espacio para que puedan llevarles a los chicos su oferta académica y contarles qué carreras se dictan”, explicó Berdiñas.
El encuentro entre diferentes sectores
Lucrecia Gratas, directora de Cono Sur de Campus Party, indicó que el evento buscará acercar nuevas habilidades tecnológicas tanto a jóvenes como a personas adultas. “Estamos viviendo una instancia de quiebre en el mundo y buscamos acercar nuevas habilidades”, manifestó.
La representante agregó que la propuesta incluirá al sector público, empresas, universidades, escuelas y comunidad. “Creemos en el encuentro y en la construcción de comunidad. Buscamos que todos los actores del ecosistema de Entre Ríos puedan participar”, señaló.
La participación de UADER
El rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Luciano Filipuzzi, destacó la articulación entre el Gobierno provincial, las universidades y otras instituciones para concretar el encuentro.
Según sostuvo, la actividad permitirá concentrar en Paraná diferentes áreas vinculadas con la innovación, la computación, la robótica, la ciberseguridad y la inteligencia artificial.
“Es el evento en la materia más importante de habla hispana, para que tomemos dimensión de lo que se está por hacer. Tiene una inscripción que viene escalando año a año”, afirmó Filipuzzi.
El rector consideró que la realización del encuentro respondió a una decisión estratégica frente a las transformaciones producidas por las nuevas tecnologías.
“Se congrega todo el ecosistema innovador de computación, robótica, ciberseguridad e inteligencia artificial para llevar adelante una capacitación y una entrega de conocimiento de magnitud”, explicó.
Filipuzzi añadió: “El cambio tecnológico está modificando el ecosistema de todo lo que enseñamos y de lo que se va a aprender a futuro. Estos eventos son fundamentales para que nuestros estudiantes estén al tanto de la avanzada tecnológica”.
Innovación en el sector energético
La Empresa de Energía de Entre Ríos también estará presente en Campus Party. Durante la presentación, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, enumeró distintos recursos tecnológicos que comenzaron a incorporarse al servicio eléctrico. Entre ellos mencionó los medidores inteligentes, las estaciones transformadoras digitales y el uso de drones con sensores térmicos para revisar las líneas de distribución.
“Todo eso es tecnología e innovación, y la empresa no puede estar ajena. Estos ámbitos son propicios para incentivar a los recursos de la provincia y al sector privado que esté interesado en participar”, indicó.