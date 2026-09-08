ATE define este martes la continuidad del plan de lucha y reclama la reapertura de paritarias

El gremio reunirá desde las 9 a dirigentes y delegados de toda la provincia. Reclama una recomposición salarial, reapertura de paritarias y respuestas por recategorizaciones.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos definirá este martes la continuidad de su plan de lucha, en medio del reclamo al Gobierno provincial por la reapertura de paritarias, recuperación salarial, recategorizaciones, carrera administrativa y condiciones laborales.
Para analizar los pasos a seguir, el sindicato convocó a un Plenario de Comisión Directiva Ampliada, que comenzará a las 9 en la sede gremial ubicada en calle Colón 59, de Paraná. Participarán integrantes del Consejo Directivo, secretarios generales del interior provincial, delegados y trabajadores de la capital entrerriana.
El encuentro se producirá luego de las medidas desarrolladas por ATE en diferentes dependencias públicas. Desde el gremio señalaron que el plan de lucha incluyó hasta el momento la realización de asambleas en los lugares de trabajo y anticiparon que este martes resolverán cómo continuará el reclamo.
“Se va a definir la continuidad del plan de lucha que incluyó asambleas en los lugares de trabajo hasta el día de hoy. Se vuelve a reunir el Consejo Directivo con los secretarios generales del interior, ampliado a delegados y compañeros de Paraná para la definición del plan de lucha, exigiendo la reapertura de la paritaria”, expresaron desde ATE.
La cuestión salarial será uno de los principales ejes del plenario. El sindicato viene reclamando una recomposición de los ingresos de los trabajadores estatales y una nueva instancia de negociación con el Ejecutivo entrerriano.
Además del reclamo salarial y paritario, la organización sindical llevará a discusión otros planteos relacionados con la situación laboral de los agentes públicos, entre ellos la carrera administrativa y las condiciones en las que desempeñan sus tareas.
Recategorizaciones
Otro de los puntos centrales será la situación de las recategorizaciones de los trabajadores estatales. ATE cuestionó las demoras para obtener respuestas y adelantó que analizará medidas tanto gremiales como judiciales.
Desde el sindicato indicaron que entre los temas a resolver estará “la cuestión de las recategorizaciones y las acciones que va a llevar adelante ATE desde lo gremial y también desde lo jurídico por esas cuestiones que se han dilatado las resoluciones”.