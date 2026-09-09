Murió Chiche Gelblung a los 82 años, una figura histórica de los medios argentinos

Chiche Gelblung murió este miércoles a los 82 años, luego de haber sido internado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Su fallecimiento generó una fuerte repercusión en el ambiente periodístico y televisivo argentino, donde desarrolló una carrera de más de cinco décadas.

El periodista había ingresado al centro médico durante la mañana del martes. Según la información conocida, se trataba de la cuarta internación que atravesaba durante 2026, después de varios episodios de salud que habían requerido seguimiento médico en los últimos años.

Samuel Gelblung, conocido desde niño como Chiche, nació en Buenos Aires en 1944 y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del periodismo nacional. Su recorrido incluyó prensa gráfica, radio, televisión y medios digitales, además de numerosas coberturas realizadas en Argentina y en el exterior.

Una carrera que comenzó en la gráfica

Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados con Editorial Atlántida, donde ingresó en 1966. Allí comenzó a consolidar su perfil periodístico y, con apenas 22 años, consiguió una de sus primeras primicias al acceder a una reunión privada con el expresidente Arturo Illia.

Años más tarde llegó a la dirección de la revista Gente, cargo que ocupó entre 1975 y 1981, y posteriormente estuvo al frente de La Semana. Desde esos espacios desarrolló un estilo de trabajo caracterizado por grandes producciones, investigaciones y una fuerte búsqueda de temas capaces de generar impacto entre los lectores.

El salto de Chiche Gelblung a la televisión se produjo más adelante y terminó ampliando su popularidad. Ciclos como Memoria lo ubicaron entre los conductores más reconocibles de la pantalla argentina, mientras también desarrollaba una extensa trayectoria radial en emisoras como Radio 10, Continental, La Red, Rivadavia y La 100.

Coberturas internacionales y una actividad constante

A lo largo de su carrera realizó coberturas en escenarios internacionales complejos, entre ellas conflictos como la Guerra de los Seis Días, Biafra y otros episodios bélicos. Incluso a los 79 años viajó a Ucrania para cubrir.

También estuvo vinculado con proyectos digitales como Minuto Uno, Infoveloz y Rating Cero. En sus últimos años continuó trabajando en televisión y mantuvo una presencia activa en los medios, sin abandonar su interés por investigar y abordar nuevos temas.

La salud había comenzado a condicionarlo con mayor frecuencia. En 2020 atravesó una sepsis y una neumonía, mientras que posteriormente sufrió episodios de insuficiencia renal y distintas internaciones. Pese a esas dificultades, continuó desarrollando su actividad profesional.

Su vida familiar y sus últimos años

En el plano personal, Chiche Gelblung estuvo casado durante décadas con Cristina Seoane, a quien definió públicamente como el gran amor y equilibrio de su vida. Juntos tuvieron tres hijos, Magdalena, María y Federico, y formaron una familia que también incluyó siete nietos.

Una de sus frases más recordadas sobre el paso del tiempo reflejaba su intención de mantenerse activo: aseguraba que encaraba cada día “como si fuera a vivir 200 años”. También conservó hasta sus últimos años proyectos y deseos, entre ellos la posibilidad de viajar al espacio y continuar desarrollando emprendimientos periodísticos.

Su extensa carrera recibió múltiples reconocimientos. Entre los más recientes se destacó el Martín Fierro de Cable 2025 al mejor programa magazine, premio que recibió acompañado por su familia y que se sumó a una larga lista de distinciones obtenidas a lo largo de su trayectoria.

Con la muerte de Chiche Gelblung, el periodismo argentino despide a una figura que atravesó distintas etapas de los medios y se mantuvo vigente durante más de medio siglo. Su recorrido quedó asociado a la gráfica, la radio y la televisión, pero también a una forma de ejercer el oficio basada en la curiosidad, la presencia permanente y la búsqueda de historias.