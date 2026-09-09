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Regresó al país el contingente argentino que participó de la Operación Colombia de Ayuda Humanitaria 

El contingente desplegado en Quibdó potabilizó cerca de 250.000 litros de agua, distribuyó más de 40.000 sachets y realizó unas 200 atenciones médicas. El 70% de las prestaciones sanitarias fueron destinadas a niños.

9 de Septiembre de 2026
Militares argentinos regresaron de la misión en Colombia
Militares argentinos regresaron de la misión en Colombia

El contingente desplegado en Quibdó potabilizó cerca de 250.000 litros de agua, distribuyó más de 40.000 sachets y realizó unas 200 atenciones médicas. El 70% de las prestaciones sanitarias fueron destinadas a niños.

Un contingente de las Fuerzas Armadas argentinas concluyó una misión de asistencia humanitaria en Quibdó, departamento colombiano del Chocó, Colombia, donde trabajó desde el 19 de agosto para asistir a las comunidades afectadas por un terremoto.

 

Durante el despliegue, los militares argentinos realizaron tareas de potabilización y distribución de agua, preparación de alimentos, atención sanitaria, logística, comunicaciones y comando y control. Las acciones fueron coordinadas con el Ejército Nacional de Colombia, Defensa Civil, autoridades locales y organizaciones humanitarias.

 

La operación se desarrolló en un escenario marcado por dificultades geográficas, logísticas y de seguridad. Según se informó, el personal debió mantener una evaluación permanente de la situación y coordinar los desplazamientos con las autoridades colombianas para garantizar la seguridad de los equipos y de quienes participaban de la asistencia.

Trabajo conjunto en una zona de condiciones complejas

La misión contó con el acompañamiento de la XV Brigada del Ejército Nacional de Colombia y de organismos locales. La coordinación permitió acercar recursos y asistencia a distintas comunidades afectadas.

 

El despliegue también exigió que el personal argentino cumpliera múltiples funciones. Además de sus tareas militares específicas, participaron médicos, especialistas en comunicaciones, responsables logísticos, cocineros y otros integrantes destinados a sostener diariamente la operación.

 

La asistencia estuvo especialmente orientada a garantizar necesidades básicas después del desastre, entre ellas el acceso al agua potable, los alimentos y la atención médica.

Potabilizaron cerca de 250.000 litros de agua

De acuerdo con el balance de la misión, el contingente argentino logró potabilizar cerca de 250.000 litros de agua y distribuir más de 40.000 sachets entre las personas damnificadas.

 

Además, se prepararon diariamente entre 500 y 600 raciones de alimentos, destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

 

El personal sanitario efectuó cerca de 200 prestaciones médicas durante el operativo. Un dato destacado es que alrededor del 70% de las consultas fueron realizadas a niños.

Más allá de las cifras, desde las Fuerzas Armadas destacaron el vínculo que se estableció con las familias colombianas durante las jornadas de asistencia y el trabajo compartido con los organismos locales.

 

Los integrantes de la misión acompañaron a familias que necesitaban agua, alimentos y atención sanitaria, en jornadas extensas y bajo condiciones climáticas y logísticas exigentes.

La experiencia también dejó como saldo la cooperación entre los efectivos argentinos y colombianos, junto con el intercambio profesional generado durante las tareas de emergencia.

 

Una vez completada la asistencia prevista, el personal y los medios desplegados regresaron a la Argentina, poniendo fin a la presencia operativa en Colombia.

 

Desde las Fuerzas Armadas resaltaron que la misión permitió emplear capacidades militares en tareas humanitarias y brindar una respuesta concreta a poblaciones afectadas por una emergencia.

Temas:

Fuerzas Armadas Colombia Quibdó asistencia humanitaria Terremoto
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